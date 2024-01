Madagascar: Reforestation - Six mille hectares à reboiser dans le Boeny

La région Boeny n'a pas été en reste pour participer à la campagne de reboisement en cette nouvelle année 2024. Le lancement officiel a eu lieu vendredi, à Mangapaika.

«Fambolen-kazo : manarina tontolo, manatsara famokarana, mamelon'aina maro », le reboisement restaure l'environnement, améliore la productivité, revigore de nombreux êtres vivants (traduction libre). C'est le thème choisi par la région Boeny pour débuter la campagne de reboisement 2024, dans la commune rurale d'Antanambao-Andranolava, du district de Marovoay.

Selon le quota officiel prévu, six mille hectares sont à reboiser cette année, dans la région Boeny, sur les 90 000 hectares prévus dans la politique générale de l'État. L'opération a commencé vendredi, sur vingt hectares de superficie à Mangapaika, à l'extérieur de la juridiction de Mahajanga-ville.

Quatre variétés d'arbres ont été repiquées à savoir « Lecomtella madagascariensis », « Khaya senegalensis », « Gmelina » et Mahabibo. Selon les techniciens, ils ont une croissance rapide et poussent sur tous les types de sols. « L'arbre que nous avons planté poussera et sera utile pour les générations futures. Le souhait est que ces arbres ne soient plus transformés en bois de chauffage, car Madagascar serait détruit si la forêt est détruite. Une conversation avec le directeur international de l'Environnement l'année passée, a permis de savoir que les habitations des hommes devront être éloignées de ces plantations, car les humains sont les seuls êtres vivants à détruire la forêt », martèle le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. Il a déploré l'état de la station forestière de Marohogo qui aurait dû être recouverte de forêt, à l'heure actuelle. En réalité, il n'y reste plus grand-chose après les séries de destructions et d'incendies.

%

Crucial

« La commune rurale d'Antanambao-Andranolava a été choisie car les grandes villes ne sont pas les seules à avoir besoin d'un environnement sain, mais les agriculteurs et les éleveurs aussi, qui constituent 80% de la population. De surcroit, l'environnement y est également touché par les catastrophes naturelles », déclare le directeur interrégional de l'Environnement de Boeny/Betsiboka, Jimmi Christian Andrianantenaina.

La coopération de la région avec cette direction Boeny-Betsiboka et le Programme de lutte antiérosive a permis de réaliser cette campagne de lancement du reboisement. Les différents représentants des collectivités territoriales décentralisées et des services techniques déconcentrés ainsi que le secteur privé ont participé à cette action qui a mobilisé des milliers de personnes.

L'équipe de l'Office régional du Tourisme de Boeny, dirigée par le président du conseil d'administration, Eric Razafimaitra, a été présente à cet évènement crucial pour le développement durable du pays, pour les générations futures et pour le secteur du tourisme.