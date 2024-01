Tunisie: Distinction | Start-up « WaterSec » - Une success story, pied au plancher

La Tunisie, terre de diversité, abrite une histoire riche qui se mêle à son paysage contemporain en constante évolution. L'une des évolutions les plus notables et prometteuses, ces dernières années, est l'essor fulgurant de l'écosystème des start-up. En 2023, cet écosystème a connu une transformation sans précédent grâce à des mesures gouvernementales avisées et à une vision résolument tournée vers l'avenir.

Le résultat de ces efforts est clair : la Tunisie se positionne désormais au premier rang du classement continental et mondial dans le domaine des start-up, un bond impressionnant. Les pouvoirs publics ont accordé une attention particulière à la création d'un écosystème national favorable aux start-up, et les résultats sont là pour le prouver.

Elle a tout d'une grande ! La start-up tunisienne « WaterSec », offrant une solution IoT connectée permettant d'éviter le gaspillage de l'eau, créée par le jeune Tunisien Slim Bouokaz. Ce dernier a été choisi récemment par le forum de Davos, dans sa 54e édition 2024, parmi 50 startuppers les plus prometteurs dans le monde. Ce jeune a remporté, en 2023, le premier prix du concours « Creative Young Entrepreneur » (Jeunes entrepreneurs créatifs) en Afrique et au Moyen-Orient, le même projet gagnant (« WaterSec »), sélectionné parmi six projets innovants par le jury du concours.

« WaterSec » offre la possibilité de surveiller en temps réel la consommation d'eau via une plate-forme Web et une application connectées à des appareils IoT (Internet of Things) gardant une trace de l'utilisation de l'eau ». Grâce aux appareils IoT et aux algorithmes d'intelligence artificielle, « un système d'alerte et de notification permettra aux consommateurs de suivre et de comparer leur consommation d'eau respective, de détecter les fuites, de contrôler le débit d'eau et d'optimiser leur facture d'eau ».

Ce jeune inspiré n'en finit pas de croître de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi par-delà les océans. Forte de son application et sa plateforme, c'est peu dire que la petite entreprise qui innove connaît un prodigieux essor sur le sol qui l'a vu naître, mais aussi dans le continent africain, sa popularité s'étendant désormais bien au-delà des frontières.

Cette distinction qui lui a été attribuée et cette reconnaissance internationale démontrent l'impact significatif de son travail à l'échelle nationale et internationale. Cela témoigne de la force et du potentiel de la Tunisie dans la création de solutions innovantes pour le développement social et économique.