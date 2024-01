Tunisie: Economie numérique

IA : l'UE lance un paquet de mesures pour soutenir les start-up et les PME

La Commission européenne a annoncé une série de mesures visant à soutenir les start-up et les PME européennes dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Ce paquet de mesures entend soutenir les start-up et les PME dans «le développement d'une IA digne de confiance, qui respecte les valeurs et les règles de l'UE», indique l'Exécutif européen.

Cette initiative fait suite à l'accord politique conclu en décembre 2023 sur la législation de l'UE sur l'IA, "la première loi globale sur l'intelligence artificielle au monde", précise la même source.

Selon Bruxelles, plusieurs mesures sont prévues dans ce sens, y compris une proposition visant à fournir un accès privilégié aux supercalculateurs aux start-up de l'IA et à la communauté de l'innovation au sens large.

Il s'agit également de la création d'un bureau de l'IA au sein de la Commission, qui assurera le développement et la coordination de la politique en matière d'IA au niveau européen, et supervisera la mise en oeuvre et l'application de la future législation sur l'IA.

Parmi les mesures-phares, figure aussi un soutien financier de la Commission dans le cadre des programmes «Horizon Europe» et du programme «pour une Europe numérique» consacré à l'IA générative. Ce train de mesures générera un investissement public et privé supplémentaire d'environ 4 milliards d'euros jusqu'en 2027, selon la CE.

Bruxelles veut en outre accélérer le développement et le déploiement d'espaces européens communs de données, mis à la disposition de la communauté de l'IA, pour laquelle "les données constituent une ressource essentielle pour former et améliorer leurs modèles".

De même, une initiative, baptisée «GenAI4EU», s'attellera au soutien du développement de nouveaux cas d'utilisation et d'applications émergentes dans des domaines comme la robotique, la santé, la biotechnologie, l'industrie manufacturière, la mobilité, le climat et les mondes virtuels.

"Aujourd'hui, nous annonçons le lancement d'usines d'IA, qui rassemblent les matières premières de l'IA: puissance de calcul, données, algorithmes et talents. Ils serviront de guichet unique pour les jeunes pousses européennes dans le domaine de l'IA, leur permettant de développer les modèles et les applications industrielles de l'IA les plus avancés. Nous faisons de l'Europe la meilleure place au monde pour une IA digne de confiance", a déclaré à cet égard le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton.

Paiement en ligne : PayPal annonce des produits axés sur l'IA

La plateforme de paiement en ligne PayPal a annoncé le prochain lancement de produits basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour rationaliser et accélérer les transactions de ses clients.

PayPal a indiqué qu'elle lancera six fonctionnalités supplémentaires qui utiliseront l'IA pour aider les commerçants à augmenter leurs ventes, rendre le processus de paiement plus efficace et proposer des offres personnalisées à chaque client.

Parmi les nouvelles fonctionnalités figure «Smart Receipts», qui, selon PayPal, permettra de suivre les achats d'un client et d'exploiter «l'IA pour prédire ce qu'il voudra peut-être acheter ensuite auprès de ce commerçant».

PayPal a affirmé que cette fonctionnalité permettra aux commerçants de fournir des recommandations personnalisées.

La société américaine a également annoncé qu'elle offrira à ses clients des recommandations d'achat personnalisées optimisées par l'IA. «PayPal introduit six nouvelles innovations qui non seulement résoudront les problèmes réels des clients, mais qui, selon nous, changeront le monde des paiements et du commerce», déclare Alex Chriss, P.-d.g. de PayPal.