Afrique: CAN 2023 | Huitièmes de finale - Mali-Burkina Faso (2-1) - Le Mali avec panache !

Rapides comme l'éclair, les Maliens ont ouvert tôt le score avant d'enfoncer le clou au tout début de la seconde mi-temps. C'était suffisant pour se qualifier en quarts

de finale malgré la réduction du score par les Burkinabè. Le Mali retrouvera la Côte d'Ivoire en quarts de finale.

Stade Amadou-Gon Coulibaly de Korhogo. Le Mali bat le Burkina Faso : 2-1. (1-0 à la mi-temps). Arbitrage du Libyeb Mutaz Ibrahim. Buts de Edmond Tapsoba (3' CSC) et Lassine Sinayoko (47') pour le Mali; Bertrand Traoré (57'S.P) pour le Burkina Faso.

Mali : Diarra, H. Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko, Camara (Fofana 90'+3), Coulibaly (Diabaté 74'), Haidara (Samasseko 74'), Doumbia, Sinayoko (B. Traoré 90'+3) et A. Traoré (Koïta 74').

Burkina Faso : Koffi, Kaborè, Dayo, E. Tapsoba, Yago (Badolo 46'), Sangaré (Aziz Ki 87'), Ouédraogo (Bansé 68'), Touré, B. Traoré (Ouattara 77'), Konaté et A. Tapsoba (Nagalo 46').

C'est tellement passé vite. On jouait à peine la 3' de jeu que le Mali ouvrait déjà le score : Hamari Traoré centre de la droite. Le ballon est repris par son coéquipier Amadou Haidara de la tête mais sa balle heurte le montant droit. Dans la foulée, le défenseur burkinabé Edmond Tapsoba rate son dégagement et trompe son propre gardien en tirant dans la lucarne opposée.

Une entame inattendue pour les Maliens qui ne pouvaient refuser un tel présent. Dans le camp opposé, le but marqué contre sans camp par Edmond Tapsoba a brouillé toutes les cartes. Par ailleurs, les Burkinabè n'ont pas réussi à s'en remettre et allaient subir de plein fouet le rythme imposé par les Maliens.

A la 30', Sinayoko tente un tir des 25 mètres, intercepté sans difficulté par le portier burkinabé, Hervé Koffi. Deux minutes plus, les Maliens qui déroulaient aisément leur jeu, sont revenus à la charge, cette fois-ci par le biais de Kamory Doumbia qui accélèrera sur la droite, mais son tir croisé frôle le montant droit. Ce fut la dernière occasion nette malienne avant que les deux protagonistes ne rejoignent les vestiaires pour la pause mi-temps.

Scénario identique...

De retour des vestiaires, on assiste à un scénario identique. Rapides comme l'éclair, les Maliens allaient enfoncer le clou aussi rapidement. A peine deux minutes après la reprise des débats et voilà la donne qui change de nouveau : servi de la droite par Hamari Traoré, Lassine Sinayoko trouve la faille en logeant la balle dans les filets bien que le portier burkinabè, Koffi, lui ait fermé l'angle de tir (47'). Et alors qu'on croyait les Maliens en roue libre, une lueur d'espoir s'offre aux Burkinabé quand ils obtiennent un penalty validé par la VAR. Un penalty transformé par Bertrand Traoré (57').

Et les Burkinabè allaient avoir une autre lueur d'espoir à l'ultime minute de la fin du temps réglementaire, sauf que Dayo a vu son but refusé pour hors-jeu (90'). Le temps additionnel ne changera pas la donne et le Mali de se qualifier aux quarts de finale. Il retrouvera le pays hôte.