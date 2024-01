Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Le ministre de l'Intérieur Kamel Féki rencontre le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui

Les deux hauts responsables ont assuré, lors de cette rencontre, l'importance du consensus politique commun autour des dossiers régionaux et internationaux.

Le ministre de l'Intérieur Kamel Féki, en visite à Alger, s'est entretenu, hier, avec le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui. C'était à l'occasion de la première session de la commission mixte de développement et de promotion des zones frontalières tuniso-algériennes,

Les deux hauts responsables ont assuré, lors de cette rencontre, l'importance du consensus politique commun autour des dossiers régionaux et internationaux.

Ils ont salué la solidité des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays et les deux peuples, en consécration de la volonté commune des présidents tunisien et algérien.

La réunion à laquelle a aussi assisté le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a été une occasion pour passer en revue les recommandations issues de la 1 ère session de la commission mixte de développement et de promotion des zones frontalières tuniso-algériennes.

Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre ces recommandations pour développer la coopération bilatérale, notamment dans les régions frontalières, dans le but d'instaurer une coopération durable entre les deux pays, en plus du renforcement de la coopération sécuritaire bilatérale dans l'intérêt des deux pays, selon un communiqué du département.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la Direction des titres et documents sécurisés relevant du ministère algérien de l'Intérieur. Il était accompagné du directeur général de la Police des frontières et des étrangers, du directeur général des relations extérieures et de la coopération internationale et de l'ambassadeur de Tunisie en Algérie.

La visite du ministre de l'Intérieur à Alger s'inscrit dans la perspective de la promotion et du raffermissement de la coopération sécuritaire bilatérale entre les deux pays.