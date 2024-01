Ile Maurice: Comme un vent de résilience

La région Sud-Ouest n'a une nouvelle fois pas été épargnée par les averses durant la nuit d'hier, alors que l'île était sous le coup d'un avis de fortes pluies. Au petit matin, l'heure était encore au grand nettoyage, sous un ciel gris et maussade.

À Rivière-Noire, ils étaient nombreux les habitants à s'être mobilisés sur les routes pour tout remettre en place et tenter de débloquer les bouches d'égout. Ils ont pu compter sur l'aide de plusieurs volontaires et des éboueurs qui, pour l'occasion, étaient munis de pioches et paniers pour déblayer la route. Les crues ont emporté sur leur passage des morceaux de bois et d'autres débris qui se sont engouffrés dans les canalisations. Les tuyaux d'irrigation qui longent la route ont été enlevés et mis de côté. Ils n'ont pas tenu face à la puissance de l'eau. Raison qui a poussé plusieurs habitants hier à les enlever pour éviter que ces conduits empilés ne provoquent des accidents. Il faut dire que les forces de l'ordre ont eu fort à faire dans la région durant toute l'après-midi d'hier, notamment la Special Mobile Force et les pompiers.

Entre maisons inondées et pont impraticable, les autorités ont dû déployer des efforts importants pour répondre à tous les appels des personnes en détresse.

Néanmoins, pour beaucoup, le temps hier était bien plus clément qu'il y a quelques jours. Les employés du conseil de district ont eux procédé au nettoyage des routes.

À Bel-Ombre, où les fortes pluies ont provoqué plus de dégâts, les pompiers et les soldats de la SMF étaient toujours à pied d'oeuvre vers midi. Pour cause, plusieurs maisons n'ont pas résisté à la montée des eaux, à l'instar de celle de Jean Joseph Legrand. Une scène presque habituelle pour lui depuis quelques années. «Nou koné ki zonn-la a risk. Ponpyé inn bien travay antouka. Pé ponpé mem, delo pe monté mem», déplore-t-il. Même son de cloche du côté de sa voisine qui, elle, a dû bricoler une mini passerelle avec des planches pour accéder à sa maison.

Le National Emergency Operations Command a supervisé la situation. Durant la journée d'hier, des averses modérées ont été enregistrées dans la région de Rivière-Noire mais aussi à Flic-en-Flac en allant vers Case-Noyale. Peu de régions ont été inondées, heureusement.