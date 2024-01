Madagascar Alzheimer Masoandro mody - Premier groupe de parole de cette année pour les aidants familiaux

La charge mentale et physique des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est souvent très lourde, à tel point qu'elle a des répercussions sur leur propre état de santé.

Une vingtaine d'aidants familiaux s'occupant de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont pu participer, le samedi 27 janvier, au premier groupe de parole de l'année 2024 par l'ONG Madagascar Alzheimer Masoandro Mody. Un moment consacré aux échanges, aux partages et à la libération de la parole, pour un soulagement de la charge mentale et physique très lourde que portent ces aidants familiaux.

Dans bien des cas, la situation devient de plus en plus intenable pour les familles qui doivent s'occuper au quotidien de leur proche malade, au fur et à mesure de la progression de la maladie. Les aidants familiaux sont confrontés à des difficultés financières, sociales, ou encore sur leur propre santé. En effet, l'état de santé physique des aidants risque de se dégrader suite aux sollicitations physiques et les surcharges de travail quasi-permanentes liées à la situation du malade, occasionnant un état d'épuisement. L'état de santé mentale est tout aussi concerné à cause du stress. Des situations auxquelles s'ajoutent la méconnaissance ou le manque d'informations sur la maladie d'Alzheimer, ou encore la stigmatisation.

Samedi dernier, les aidants familiaux présents au groupe de parole ont pu écouter et être écoutés sur leur vécu et leurs expériences face à situation qu'ils affrontent au quotidien. Selon l'ONG Madagascar Alzheimer, le nombre d'aidants familiaux manifestant leur souhait de partager leur fardeau auprès d'oreilles bienveillantes, ne cesse d'augmenter. L'écoute et l'encouragement reçus dans le cadre des groupes de parole leur sont précieux et constituent déjà une thérapie.

%

Mis en place en 2017 par l'ONG Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, le groupe de parole représente une aide précieuse pour les aidants. Pour la grande majorité des cas, les aidants familiaux sont livrés à eux-mêmes, faute de structure étatique d'aide ou d'accompagnement des malades et des aidants, tels les structures de répit ou encore l'accompagnement psychologique des aidants, ainsi que les soutiens financiers.