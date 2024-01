Algérie: L'année 2024 sera marquée par une relance industrielle dans tous les domaines

Setlf — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé mardi à Sétif que "l'année 2024 sera marquée par une relance industrielle dans tous les domaines".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection de plusieurs unités industrielles dans la wilaya, le ministre a souligné que "l'industrie pharmaceutique a enregistré une relance et les autres domaines industrielles dont la sidérurgie, la production de matériaux de construction et le textile devront accompagner cette relance".

M. Aoun a considéré que "la concrétisation de cet objectif permettra de générer des emplois particulièrement dans les régions qui en auront besoin", relevant que "l'attention ne sera pas focalisée sur certaines wilayas mais sur l'ensemble des régions du pays".

Evoquant la levée du gel sur le projet d'aménagement de la zone industrielle Ouled Saber (Est de Sétif), le ministre a assuré que "le travail sera fait pour trouver les solutions nécessaires et la prise en charge des entraves rencontrées".

M. Aoun a visité l'unité Algeria Ham Motors de fabrication et montage de bicyclettes et motocyclettes dans la zone des activités d'Ain Azel (Sud de Sétif) qui produit annuellement 72.000 unités/an avec un taux d'intégration de 30 %.

Le ministre a visité les structures et la chaine de production de l'unité et a reçu sur site un exposé sur les atouts d'investissement de la wilaya qui dispose d'un tissu important de 27.613 Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont 5.155 activant dans le domaine industriel au côté de 23 grandes entreprises industrielles.

%

Dans la zone industrielle d'El Eulma (Est de Sétif), le ministre a inauguré l'extension d'une unité industrielle de fabrication de médicaments de la société Laboratoires Salem s'étendant sur 1.500 m2 dont la réalisation a mobilisé une enveloppe financière estimée à 1,5 milliards DA.

Après avoir suivi un exposé sur l'unité créée en 1994, le ministre a appelé le propriétaire à produire des réactifs de drogues et à élargir la distribution des médicaments à d'autres régions du pays.

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par l'inauguration d'une unité de Sinova de production des écrans de télévision, l'inspection de l'unité de transformation des métaux dans la zone industrielle de Sétif et l'inauguration d'une unité industrielle de fabrication de lave-vaisselles dans la zone des activités d'El Helatma dans la commune de Guidjel, au Sud de Sétif.