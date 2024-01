Madagascar: Employabilité des jeunes - Mise en place d'une formation en alternance

Le projet Jeunesse Malagasy Compétente au Travail (JMCT) a facilité la concertation entre des établissements de formation, le secteur privé, la société civile et les ministères concernés pour aboutir à l'élaboration et l'adoption d'un décret interministériel en Conseil de gouvernement en septembre 2023. Ce décret fixe l'organisation de la formation en alternance sous statut étude pour les établissements d'enseignement, de formation professionnelle, technique et universitaire. Les parties prenantes se sont réunies tout récemment dans le cadre d'un atelier afin de concerter de nouveau sur la mise en place effective de cette formation en alternance dans le dessein d'augmenter l'employabilité des jeunes à Madagascar.

Liens de partenariat. Cet atelier a été co-animé par deux experts canadiens, le Dr Patrick Razakamananifidiny, spécialiste en gestion stratégique et concertée de l'Université du Québec à Trois Rivières, et Roy Danielle, spécialiste en Alternance Travail-Études et présidente de l'Association québécoise d'alternance études-travail (AQAET). L'objectif vise à saisir les enjeux sur les éléments de succès de la formation en alternance et de s'impliquer dans la suite du processus en jetant les bases de réflexion pour la co-construction des conventions d'alternance qui seront adaptées au contexte malgache. Ce qui permettra ainsi de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.

Cet atelier s'inscrit également dans le cadre du projet JMCT afin de renforcer les compétences en gestion stratégique et concertée des établissements leur permettant de tisser des liens de partenariat avec le secteur privé, la société civile et le milieu gouvernemental. Le but commun consiste à améliorer l'éducation et l'employabilité des jeunes malgaches. Les secteurs du Bâtiment et des Travaux publics ainsi que le Tourisme-Hôtellerie-Restauration et l'entrepreneuriat sont ciblés dans le cadre de ce projet.