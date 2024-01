Algérie: Agrumes - Impérative orientation vers la transformation et l'exportation à la lumière du développement de la production

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a appelé, mardi à Alger, à se tourner vers la transformation des agrumes, compte tenu de la production abondante enregistrée à l'échelle nationale et de l'accès à l'industrie manufacturière qui apportera une plus-value au produit national.

Dans une déclaration à la presse, après avoir donné, avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, le coup d'envoi des travaux du Salon régional des agrumes -région Centre- organisé par la Chambre nationale d'agriculture (CNA), M. Cherfa s'est félicité des opérations intensives dans les exploitations agricoles dédiées aux agrumes, ayant justement permis de réaliser une production de plus de 15 millions de quintaux sur une surface de 80.000 hectares durant les saisons 2022 et 2023, soulignant que ce Salon a permis d'élaborer une feuille de route avec les capacités de l'Algérie en matière de production d'agrumes.

Le développement qu'a connu la filière agrumes, a ajouté M. Cherfa, de par la production et la qualité requiert l'accompagnement des producteurs dans le domaine de la transformation industrielle et l'élaboration d'une feuille de route dédiée à l'exportation.

Il a, également, souligné que cette filière prévoit une importante saison de production, notamment après la mise en exploitation des arbustes plantés durant la saison 2018-2019, appelant les investisseurs à se lancer dans le domaine de la transformation qui apportera une plus-value au produit national.

%

Pour les opérateurs souhaitant investir dans ce domaine, le ministre a rappelé la promulgation récente de la nouvelle loi dont les textes règlementaires ont été publiés, invitant ces derniers à prendre attache avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI).

Il a appelé, en outre, les agriculteurs à créer des coopératives d'exportation et à faciliter les tâches des exportateurs pour accéder au marché international.

Lors de sa visite aux stands des producteurs, le ministre a souligné l'importance de préserver les variétés nationales d'agrumes et de développer leur culture. Au stand de la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR), il a ordonné l'indemnisation de tous les agriculteurs touchés par la sécheresse dont les dossiers ont été traités, et à mettre en place un programme de prêts dans la filière des légumineuses et des céréales de saison.

Au stand de "Asmidal", le ministre a insisté sur la nécessité de fournir les quantités nécessaires d'engrais dès le début de la saison et de continuer à travailler de la même manière que la précédente campagne labours-semailles.

Le ministre a également salué les efforts des producteurs d'agrumes au cours de cette saison, affirmant que "c'est ce que le secteur aspire à atteindre également dans la filière des céréales après une bonne saison de labours-semailles".

De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a souligné l'importance d'investir en tant qu'activité économique libre initiée par l'investisseur pour développer et valoriser ce secteur.

Selon M. Zitouni, ce développement en termes de production et de superficie exploitée incite à parler des espaces de commercialisation afin de protéger les agriculteurs contre les pratiques des intermédiaires, en lançant à travers l'entreprise de gestion des marchés de gros de produits agricoles "MAGRO" l'octroi d'espaces aux agriculteurs leur permettant de présenter leurs produits à des prix raisonnables.

Le premier salon de ce genre a connu une visite spéciale de la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar, Christine Razanamahasoa, accompagnée de la vice- présidente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Hadjira Abbas, et du président de la Commission de l'Agriculture au Parlement et président de la Chambre nationale d'agriculture (CNA), Yazid Hanbli, où elle s'est enquise des différentes variétés d'agrumes produites en Algérie, et les principales opérations de transformation et d'accompagnement des agriculteurs.