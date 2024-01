Togo: Ces chiffres de la production agricole 2023-2024 dans les Lacs

Cette préfecture n'est pas trop réputée dans l'agriculture, mais elle en fait sa part en matière de production agricole. Et pour la campagne 2023-2024, elle en a encore fait sa part.

D'après des chiffres rapportés par nos confrères de l'ATOP (Agence Togolaise de Presse), et qu'elle tirerait de ceux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, « sur la période, la production agricole s'est principalement concentrée sur le maïs et les produits maraîchers. Ainsi, au total, la préfecture des Lacs a enregistré des récoltes estimées à 625,044 tonnes de maïs, 867 tonnes de manioc, 124,3 tonnes d'arachides, 961,472 tonnes de tomates, 994,247 tonnes de carottes, 931,98 tonnes d'oignons et 822,5 tonnes de betteraves ».

Et poursuit-on qu' « en termes d'appui à cette production, la préfecture a géré avec succès 1344,85 tonnes d'engrais, dont 800,95 tonnes de NPK et 543,90 tonnes d'urée, avec un stock résiduel de 80,65 tonnes d'engrais en fin de campagne. De plus, 1816 kg de semences de maïs, 334 kg de semences de riz et 110 kg de semences de soja ont été distribués aux agriculteurs locaux ».

Deuxième préfecture la plus peuplée de la région maritime, la préfecture des Lacs compte plus de 241 000 habitants.