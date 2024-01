Congo-Brazzaville: Action humanitaire - L'UE renforce son soutien à la Croix-Rouge congolaise

L'Union européenne (UE) a décidé d'octroyer 200 000 euros, environ plus de 131 millions FCFA; à la Croix-Rouge congolaise dans le cadre du projet d'assistance aux victimes des inondations en République du Congo. Cette enveloppe est destinée aux sinistrés de Brazzaville, de Pointe-Noire et des Plateaux.

L'annonce a été faite par l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, au cours de l'audience que lui a accordée le secrétaire général national de la Croix-Rouge congolaise, Gabriel Goma Mahinga. Les deux personnalités ont évoqué, au cours de cet échange, l'appui de l'UE par rapport aux inondations qui ont frappé le Congo et la collaboration entre les deux institutions avec un accent particulier sur la nécessité la renforcer.

« Je voudrais vraiment rendre hommage à la Croix-Rouge qui est toujours en première ligne dans son travail d'apporter de l'aide aux personnes dans le besoin, malheureusement cette année, nous avons une catastrophe humanitaire au Congo provoquée par une inondation et une crue tout à fait exceptionnelle. Et donc, on a pu voir les équipes de la Croix-Rouge se mobiliser très rapidement et pouvoir faire un recensement des besoins. Un appel à l'aide des différents partenaires a été lancé et l'UE a répondu favorablement », a déclaré son ambassadeur au Congo, au sortir de l'audience.

Profitant également de cette audience, Giacomo Durazzo a voulu s'assurer de la gestion de cette aide humanitaire. « On a donc eu des réponses très positives sur la vitesse avec laquelle tout cela va se mobiliser dans les prochains jours et semaines à venir pour aider, dans la mesure du possible, la population sinistrée par cette catastrophe », a-t-il précisé.

Pour sa part, le secrétaire général national de la Croix-Rouge congolaise, Gabriel Goma Mahinga, a salué l'aide de l'UE qui, en réalité, est une réponse à leur requête pour préparer l'assistance aux inondations des victimes de Brazzaville, Pointe-Noire et les Plateaux.

« Sur environ 300 000 personnes sinistrées, la Croix-Rouge a ciblé assister 16 000, soit environ 3 200 ménages qui vont recevoir de l'aide de la part de la Croix-Rouge congolaise. Ces personnes ont été ciblées dans la ville de Brazzaville, notamment dans les arrondissements 9 Djiri, 7 Mfilou, 8 Madibou; dans trois de Pointe-Noire et dans les Plateaux, dans le district de Mpouya, soit un total de 3 200 ménages qui seront assistés », a fait savoir le secrétaire général national de la Croix-Rouge congolaise.

Il a précisé que ces activités seront menées dans trois secteurs, le Wash qui signifie en français la promotion en eau, hygiène et assainissement, la santé dans le cadre de la surveillance épidémiologique à base communautaire et la promotion des normes d'hygiène et assainissement. Il y a également l'engagement communautaire, la collecte des feed-back communautaires, suivis du traitement des données qui, en définitive, permettra de réajuster les messages et aussi les activités que la Croix-Rouge aura à planifier dans l'avenir.