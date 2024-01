Congo-Brazzaville: Financement climatique - Le Congo et la Banque mondiale pour un nouveau modèle de gestion des écosystèmes

Le Congo est bénéficiaire d'un projet régional de la Banque mondiale( BM) auquel s'ajoute l'étude sur la comptabilisation du capital naturel et le financement climatique qui devrait être lancée sous peu. La délégation de l'institution de Bretton Woods a évoqué le sujet de l'étude, le 29 janvier à Brazzaville, avec la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo.

La délégation de la BM, conduite par sa spécialiste principale en changement climatique et coordinatrice climat pour la région Afrique, Kanta Kumari Rigaud, a assuré les autorités congolaises de son engagement à soutenir les efforts du pays en matière de résilience climatique. Elle entend contribuer au développement d'un système de comptabilisation du capital naturel pour les forêts et les écosystèmes au Congo.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la BM va contribuer au lancement des activités liées à la comptabilisation du capital naturel pour les forêts et les écosystèmes, en y apportant des méthodes détaillées pour l'élaboration des comptes relatifs aux forêts. À en croire ces partenaires, la mise en place d'un nouveau système de gestion des écosystèmes permettra au Congo d'accéder au financement climatique et au marché carbone.

Ces initiatives en faveur de la durabilité environnementale et de la préservation des écosystèmes forestiers, assure-t-on, auront des impacts directs sur les communautés locales. Pour la ministre Rosalie Matondo, les discussions avec la BM favoriseront la comptabilisation du capital naturel et l'accès aux financements climatiques pour le Congo, consolidant ainsi les efforts du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. « Le sujet sur la table de discussions revêt une importance capitale et peut contribuer à l'économie du pays », a-t-elle estimé.

L'étude régionale sur la comptabilisation du capital naturel et le financement climatique permettra, selon les deux parties, de mieux comprendre la valeur des forêts congolaises et de développer des mécanismes de financement durable pour leur protection. En mars 2023, la BM avait approuvé un financement de 82 millions de dollars en soutien au Projet d'appui aux activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (ProClimat Congo).

Ce projet régional vise à renforcer la gestion des paysages et améliorer les activités économiques de communautés locales ciblées en République du Congo. Il propose une approche paysagère favorisant la valorisation des ressources naturelles ainsi que leur conservation durable, tout en prévenant les risques climatiques, en particulier les inondations et les sécheresses. ProClimat Congo vise l'autonomisation des communautés avec 562 000 bénéficiaires, en améliorant des activités économiques inclusives de promotion de la production agricole et des chaînes de valeur résilientes.

Les trois zones sélectionnées comprennent des aires protégées menacées par l'extension des activités agricoles et par le braconnage, ainsi que des districts qui souffrent de niveaux élevés de vulnérabilité et d'exclusion, notamment dans les départements du Pool et de la Lékoumou. Le projet permettra de mettre en oeuvre des pratiques agricoles résilientes sur une superficie de 25 000 hectares et d'organiser une gestion durable des paysages sur 1,2 million d'hectares d'aires protégées.