Cote d'Ivoire: Transport aérien - La compagnie Air Côte d'Ivoire présente un bilan à mi-parcours positif

Le staff dirigeant de la compagnie Air Côte d'Ivoire a dressé, le 25 janvier à Abidjan, un bilan à mi-parcours 2023 positif. Au titre des vols navettes, sur trente-huit prévus, dix-huit sont déjà réalisés avec 100% de vols exécutés.

Le directeur général de la compagnie a expliqué que les vingt-et-un vols affrétés sont entièrement réalisés tout comme dix-neuf autres équipés. Les vols sont ponctuels à 98% avec des liaisons entre les villes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo et San Pedro.

« Les avions Q400, A320 et A120 sont pour le transport des membres du Comité d'organisation de la CAN, des membres de la Fédération internationale de football association, des supporters et des équipes en compétition », a signifié le directeur général, Laurent Loukou, en présence du président du Conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le général Abdoulaye.

Depuis juillet 2017, l'entreprise est certifiée IOSA 2017, première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d'exploitation des transporteurs aériens. Cette certification ouvre à l'entreprise des perspectives avec d'autres compagnies aériennes.

Précisons que la compagnie Air Côte d'Ivoire a été créée en mai 2012 à l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara. Après avoir établi le hub d'Abidjan, son ambition aujourd'hui est de devenir la porte de sortie et d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et du centre vers l'Europe et l'international. Son défi majeur est d'être une compagnie pérenne et rentable. Cela passe par la recherche continue de la satisfaction client, le savoir-faire et le professionnalisme de ses équipes, ainsi que la densité du hub renforcée par des alliances solides.

En trois ans, la flotte d'Air Côte d'Ivoire est passée de trois à dix avions et s'est stabilisée à neuf avions après la covid-19 en 2020. Elle compte quatre Bombardiers Q400 de soixante-sept places dont sept sièges business, deux Airbus A319 et trois Airbus A320 de cent-vingt à cent-quarante-huit places dont seize sièges business.

La compagnie s'est engagée dans un important projet de renouvellement de sa flotte en signant un contrat d'acquisition de cinq Airbus de la famille A320 neufs dont les deux premiers ont été livrés respectivement en juillet et octobre 2017 à Toulouse et le troisième, le 20 octobre 2020. 70% de la flotte est constituée d'avions acquis neufs. La flotte est orientée vers vingt destinations régionales et cinq domestiques : Abidjan, Accra, Bamako, Bissau, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Monrovia, Niamey, Ouagadougou, Pointe-Noire, Yaoundé, Abuja et Johannesburg.