Congo-Kinshasa: La province du Bas-Uélé au premier rang des femmes élues députées nationales aux législatives de décembre 2023 nation

En RDC, sur les 477 députés elus des élections législatives nationales de decembre 2023, 64 sont des femmes soit 14 pour cent comparativement aux législatives nationales de 2018, où l'on avait 50 femmes élues députées .

Pour ces législatives nationales de decembre 2023, c'est la province du Bas-Uelé qui bat le record avec 3 femmes sur 7 deputés elus. Alors que dans certaines provinces, aucune femme n'a ete elue députée nationale. C'est le cas des provinces de l'Ituri, Kasaï, Mongala, Sankuru, Sud-Kivu, Tshuapa,

Selon une certaine opinion, ce record réalisé par la province du Bas Uele est le resultat des efforts consentis dans cette province pour promouvoir la représentativité des femmes dans les institutions locales, provinciales et nationales.

- C'est par ailleurs l'une des provinces où de 2020.à 2022, les postes de president de l'Assemblée provinciale, du gouverneur interimaire et du maire de Buta ont été occupés par les femmes. D'aucuns estiment que plus les femmes auront une forte représentativité dans les institutions provinciales et nationales, plus elles pourront contribuer efficacement à l'émergence d'un Congo prospère où les antivaleurs telles que la corruption, la mauvaise gouvernance et l'injustice sociale n'auront plus une place prépondérante au sein de la société congolaise.

Que pensez- vous de la représentativité des femmes dans les institutions provinciales et quel role peuvent -elles jouer pour l'émergence d'un Congo fort , prospere et uni ?

Ursil Lelo Di-Makungu , professeur à la faculté de droit de l'Université de Kisangani, Docteur en droit public de l'Université catholique de Leuven en Belgique et ministre provincial de communication du Bas -Uélé échange avec les auditeurs dans ce magazine présenté par Marcel Ngombo Mbala.