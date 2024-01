Angola: Message du Président angolais à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation sur le continent

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé mercredi un message à l'occasion de la Journée de la Paix et de la Réconciliation en Afrique (31 janvier), célébrée mercredi, dans lequel il souligne l'importance qu'elle doit revêtir pour tous les Africains, en particulier les jeunes, des initiatives qui conduisent à la construction d'une culture de paix.

Selon le Chef de l'État, désigné par l'Union africaine (UA), en 2022, champion de la paix et de la réconciliation sur le continent, il s'agit d'une date d'une grande importance qui incite à réfléchir sur le chemin parcouru jusqu'à présent et sur le chemin qui reste à parcourir pour atteindre les grands objectifs de paix, de stabilité et de réconciliation sur le continent.

"Je souligne, à cette date, la grande importance que doivent revêtir les initiatives qui conduisent à la construction d'une culture de paix et tendent vers une diplomatie préventive comme vecteurs irremplaçables de prévention des conflits sur notre continent", rappelant que l'Afrique célèbre pour la deuxième fois la Journée de la paix et de la réconciliation.

João Lourenço a fait savoir qu'en mai 2022, à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, il a été désigné par l'Union africaine, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, et qu'à partir de cette date, il a commencé à se consacrer avec un plus grand engagement à résoudre le conflit qui prévaut dans l'Est de la RDC, ainsi que de contribuer à la normalisation des relations politico-diplomatiques entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

%

Dans l'exercice de ces responsabilités qui m'ont été confiées, ajoute-t-il, « je me suis engagé à rechercher des solutions pacifiques aux différents conflits qui persistent dans diverses régions du continent, en encourageant en permanence le dialogue et en promouvant la consultation politique comme moyen de renforcer la confiance et de construire ententes entre les parties opposées.

Selon l'homme d'État, c'est dans cet esprit que la République d'Angola cherche à apporter sa meilleure contribution à la construction d'une culture de paix, en accueillant tous les deux ans le Forum panafricain pour une culture de paix et de non-violence, « Biennale de Luanda », dans le cadre d'un partenariat établi entre le Gouvernement angolais, l'Union africaine et l'UNESCO.

À la fin de l'année dernière, Luanda a accueilli la troisième édition de ce forum, auquel ont participé des chefs d'État et de gouvernement, des entités politiques à différents niveaux et des personnalités de différentes couches de la vie sociale, politique et culturelle de nos pays, afin que nous pouvons aborder ensemble les questions liées à la promotion d'une culture de paix et de non-violence en Afrique, a-t-il rappelé.

João Lourenço a déclaré qu'il n'y avait pas d'autres options que d'identifier la paix, la sécurité et la stabilité, pour s'occuper de la tâche urgente de créer des conditions humaines et matérielles, dans le but de promouvoir le développement économique et d'améliorer les conditions de vie de nos populations.

Dans son message, il s'est dit profondément préoccupé par le nombre croissant de sources de tension et de conflits intenses sur le continent, tels que la guerre au Soudan et les coups d'état en Afrique de l'Ouest et centrale, qui ont déchiré des vies humaines et provoqué la destruction de la structure sociale et matérielle des sociétés et des familles, où ces conflits surviennent et créent l'instabilité dans les pays voisins et sur le continent en général.

"Les gouvernements, les partis politiques, les organisations de la société civile et citoyens africains en général, nous sommes tous appelés à contribuer à l'harmonie, à la compréhension et à une coexistence saine", a-t-il conclu.