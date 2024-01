Angola: Le Conseil des ministres analyse le projet de loi visant à modifier le Code pénal

Luanda — Le Conseil des ministres (CM) a examiné mercredi, à Luanda, le projet de loi modifiant le Code pénal angolais avant d'être déposé à l'Assemblée Nationale.

Selon le communiqué de presse de la première session ordinaire du Conseil des ministres, conduite par le Président de la République, João Lourenço, le but de la proposition est d'apporter des corrections et d'éliminer les inexactitudes, erreurs et insuffisances enregistrées dans le contenu du diplôme, ainsi que de procéder à la modification de certaines normes, afin d'assurer leur mise en oeuvre et leur application plus satisfaisantes.

Au cours de la même session, la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, la loi sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes ont également été analysées.

L'évaluation de ce texte vise à conformer les régimes juridiques respectifs aux normes de référence nationales et internationales en vigueur, ainsi qu'à combler certaines lacunes.