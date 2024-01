Angola: Lancement des livres sur la didactique à Uíge

Uíge — Les livres intitulés "Didáctica para todo professor" e "Didáctica - uma necessidade para o ensino secundário em Angola", des professeurs universitaires Manuel Quivuna et Pacheco Kaparakate, ont été lancés mardi dans la ville d'Uíge.

Livre, de 354 pages, divisé en neuf chapitres, le livre " Didáctica para todo professor" aborde la didactique comme théorie d'instrument et d'enseignement, le processus d'enseignement-apprentissage, les contenus d'enseignement-apprentissage, méthodologie d'enseignement-apprentissage, l'évaluation dans l'enseignement-apprentissage et inter-relation enseignant et élève.

L'ouvrage "Didáctica - uma necessidade para o Ensino Secundário em Angola " comporte 133 pages, divisé en quatre chapitres : Parcours didactique et analyse de son concept, influence de la didactique dans l'enseignement secondaire angolais, les protagonistes du processus d'enseignement et d'apprentissage, communication, tutorat, diagnostic intégral et créativité dans l'enseignement secondaire angolais.

L'acte de lancement des deux livres a eu lieu à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED-Uíge).