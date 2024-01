Maroc: PNUD - Lancement au Maroc du Projet d'accélérateur de croissance verte et d'emplois 'GGJAP'

Rabat — Le coup d'envoi du Projet d'Accélération de la Croissance Verte et de Création d'Emplois "Green Growth & Jobs Accelerator Project" (GGJAP), initié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a été donné, mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie marquant le lancement officiel de ce programme au Maroc.

Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Bureau régional du PNUD pour les États arabes, le Programme de partenariat Dano-Arabe du ministère danois des Affaires étrangères et le Bureau de représentation nordique du PNUD, concerne quatre pays arabes à savoir, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie et vise à soutenir les TPME/PME à accélérer la croissance verte, tout en créant des emplois verts.

S'exprimant à cette occasion, le Représentant résident du PNUD Maroc, Edward Christow a salué l'engagement du Royaume à placer l'inclusion économique au coeur de ses priorités pour garantir un développement durable, conformément au Nouveau Modèle de Développement (NMD).

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la pertinence du GGJAP qui s'inscrit en droite ligne avec les ambitions du Maroc dans le cadre du NMD, soulignant ainsi la cohérence entre les objectifs du programme et la vision nationale pour un développement économique inclusif et durable.

"Les PME jouent un rôle crucial dans l'économie marocaine, et l'entrepreneuriat est reconnu comme un moteur essentiel de la croissance économique, malgré les défis persistants tels que l'accès au financement", a fait observer M. Christow, relevant que le GGJAP ambitionne de soutenir les jeunes entrepreneurs marocains à travers des programmes de coaching, de mentorat et de développement de plans d'affaires solides.

D'autre part, le responsable onusien n'a pas manqué d'affirmer la volonté du PNUD d'accompagner et de soutenir l'engagement du Maroc à atteindre les Objectifs de développement durable et à réaliser une économie plus verte et inclusive.

De son côté, l'Ambassadeur du Danemark au Maroc, Jesper Kammersgaard, a mis en avant le partenariat solide unissant son pays au Maroc, notant que ce projet ambitieux entend diversifier les sources de revenus vertes et encourager l'adoption de pratiques écologiques au sein des entreprises.

Abordant les défis liés au changement climatique, le diplomate danois a assuré de l'engagement de son pays à oeuvrer aux côtés du Maroc dans son ambitieux chantier de transition verte, notamment à travers des partenariats stratégiques et des initiatives concrètes visant à promouvoir des solutions énergétiques durables.

Le directeur général de TAMWILCOM, Hicham Zanati Serghini, s'est, quant à lui, réjoui de cette initiative significative abordant un aspect vital de l'économie marocaine, à savoir l'économie verte, ajoutant que le GGJAP s'aligne avec l'engagement résolu de son établissement à soutenir le développement durable du Royaume en favorisant des investissements qui soient à la fois bénéfiques pour l'environnement et pour l'économie.

Dans cette perspective, il a souligné l'importance stratégique du rôle de TAMWILCOM dans le cadre de ce projet, mettant en lumière sa capacité à faciliter l'accès des PME, en particulier celles dirigées par des jeunes, à des solutions de financement adaptées à leurs besoins.

"Grâce à notre solide réseau de partenaires bancaires, nous pourrons proposer différents modes de financement, allant de garanties à des cofinancements avantageux, afin de soutenir au mieux les PME marocaines dans leur démarche vers une économie plus durable", a expliqué M. Zanati Serghini.

Par ailleurs, cette cérémonie a été marquée par la signature d'un Mémorandum d'entente entre le PNUD Maroc et TAMWILCOM, dans le but de renforcer leur collaboration dans le domaine du développement économique et de la promotion de l'économie verte.