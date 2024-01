Maroc: Marrakech - Safi - Journée d'étude au profit des collectivités territoriales partenaires du programme de développement social et économique inclusif

Marrakech — Une journée d'étude sur "Performances des collectivités territoriales : l'auto-évaluation, comme prélude pour le développement et la création d'impact positif sur les citoyennes et citoyens", a été organisée, mardi à Marrakech, au profit des collectivités territoriales partenaires du programme de développement social et économique inclusif dans la région de Marrakech- Safi.

Initiée par ledit programme, en collaboration avec la wilaya de la région Marrakech-Safi et le Conseil régional, cette rencontre intervient dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du ministère de l'Intérieur, et l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID).

Cette réunion, à laquelle ont pris part des responsables des collectivités territoriales partenaires du programme, des directeurs de départements et des responsables des instances d'équité, d'égalité des chances et de l'approche genre, a été consacrée à la présentation de la matrice d'auto-évaluation des performances des collectivités territoriales, élaborée par les experts du programme, en collaboration avec les chefs des services des collectivités territoriales dans la préfecture et provinces de la région, et les cadres du service d'évaluation des performances des collectivités territoriales à la Direction Générale des Collectivités Territoriales.

%

S'exprimant à cette occasion, le représentant de la Direction Générale des Collectivités Territoriales, Mohamed Bennis, a expliqué que cette rencontre se veut une occasion pour déclencher un débat riche et fructueux à même d'aboutir à des idées susceptibles d'être mises en oeuvre.

M. Bennis a également souligné que le chantier d'amélioration de la performance des communes intervient dans le contexte d'accompagnement de la dynamique des grandes réformes entreprises par le Royaume, et qui visent à adopter les principes de bonne gouvernance et à instaurer la culture de transparence et de partage des données et des indicateurs, en tant que levier fondamental pour la rationalisation de la gestion de la chose publique à l'échelle nationale et locale.

Il a aussi fait part de la détermination renouvelée de la Direction Générale des Collectivités Territoriales à apporter le soutien et l'accompagnement aux collectivités territoriales afin de les doter des mécanismes et moyens nécessaires pour assurer une bonne gouvernance pour la gestion de leurs affaires.

De son côté, le Secrétaire Général des Affaires régionales à la wilaya de la région, Abdessadak El Alem, a expliqué que ce projet est en phase avec les orientations majeures du Royaume, notamment en matière de régionalisation avancée et de décentralisation administrative en tant que deux leviers fondamentaux pour la réalisation du développement durable, conformément aux objectifs du Nouveau Modèle de Développement.

Cette journée d'étude représente une occasion de mettre en relief le travail important accompli par l'équipe du programme, en collaboration avec les différents acteurs et en coordination avec les services centraux, a relevé le responsable, ajoutant que ce projet incarne la coopération solide et durable entre le Maroc et les Etats-Unis dans divers domaines, à travers une série de programmes et de stratégies mis en oeuvre par les partenaires des deux côtés.

Pour sa part, la représentante de l'USAID, Hanane Khaoua, a réaffirmé l'engagement ferme de l'Agence américaine à soutenir les efforts du Maroc dans le processus de renforcement de la gouvernance, soulignant que cette coopération pour l'élaboration de la matrice d'auto-évaluation, dans le cadre du Programme de développement social et économique inclusif de la région Marrakech- Safi, "traduit les liens solides et le travail sérieux entre nos institutions, et reflète le partenariat à long terme dans le domaine du développement et notre vision commune pour un avenir prospère".

Ledit programme, dans son axe relatif au renforcement des performances des collectivités territoriales, vise à adopter un nouveau cadre d'évaluation de la performance, basé sur l'adhésion volontaire des communes à la dynamique d'évaluation, en tant que prélude essentiel pour établir le diagnostic de l'état des lieux de la gestion au niveau de chaque collectivité, le but étant d'améliorer la performance et les services fournis aux populations et de mieux gérer les ressources et moyens sur la base d'une planification stratégique participative qui place le citoyen au coeur du processus de gestion de la chose publique locale.