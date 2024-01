Algérie: Signature d'un accord de jumelage entre l'Université d'Alger 1 et l'Université Atatürk d'Istanbul

ALGER — L'Université d'Alger 1 "Benyoucef Ben Khedda" et l'Université turque Atatürk d'Istanbul ont signé un accord de jumelage et un mémorandum d'entente pour la consolidation des liens académiques et l'échange des expertises entre les deux universités, a indiqué mercredi un communiqué de l'Université d'Alger 1.

La cérémonie de signature a eu lieu au terme de la visite effectuée, durant cette semaine, par la délégation de l'Université Atatürk d'Istanbul en Algérie, et ce dans le cadre du "renforcement de la coopération en matière de mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, ainsi que de l'échange des expertises", lit-on dans le communiqué.

A noter que l'Université Atatürk avait signé deux accords similaires avec l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" et l'Université "Saâd-Dahleb" de Blida, dans le but de renforcer les liens de coopération en matière de recherche scientifique et de formation.