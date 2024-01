Algérie: La 10ème édition du Salon international 'Maghreb Pharm' du 5 au 7 février à Alger

ALGER — La 10ème édition du Salon international de l'industrie pharmaceutique "Maghreb Pharm" se déroulera du 5 au 7 février au Palais des expositions des pins maritimes à Alger, ont indiqué mercredi les organisateurs qui s'attendent à plus de 4.000 visiteurs professionnels conviés pour découvrir, notamment, les dernières avancées de ce secteur.

Organisé en partenariat avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), le Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), le Centre national de pharmacovigilance et de materiovigilance (CVPM), ainsi que plusieurs autres organismes et laboratoires du domaine, le Salon réunira plus de 250 exposants représentant 20 pays dont l'Allemagne, l'Italie, la Chine, l'Inde, l'Espagne, l'Egypte et la Tunisie, a indiqué, lors d'une conférence de presse, Mme Feriel Bechiri, responsable de l'entreprise organisatrice de l'évènement "Easyfairs Algeria".

La conférencière a également relevé que cet évènement proposera aux professionnels du secteur "une immense offre en intrants pharmaceutiques", à travers les derniers équipements en matière des lignes de production, de conditionnement et d'emballage, systèmes de traitement de l'air et réacteurs biotechnologiques et contribuera à répondre à la demande locale croissante en équipements de laboratoire, de contrôle et de production.

Le Salon représentera, en outre, aux professionnels de l'industrie pharmaceutique une opportunité pour étendre leurs réseaux, conclure des partenariats et optimiser leurs activités commerciales.

En parallèle, des conférences et des symposiums animés par des experts du domaine se tiendront tout au long des trois journées de l'événement, et porteront notamment sur le cadre réglementaire et l'évolution des compléments alimentaires, la production oncologique en Algérie et également l'industrie cosmétique.