Madagascar: Rdj mozika 2023 - Vingt-et-une catégories au compteur

Le microcosme de la musique est en ébullition. Plus que quelques jours avant le « RDJ mozika », rendez-vous musical des plus attendus de l'année. Pour cette édition 2023, 21 trophées iront aux chansons les plus méritantes de celles en vogue de l'année. Le choix incombe, exclusivement, au public. Les auditeurs sont, par ailleurs, appelés à voter, jusqu'au 3 février à midi, selon leurs possibilités pour les titres musicaux de leurs choix. Toutefois, le voting de la catégorie « titre de l'année » ne se terminera que le 4 février à midi.

Comme chaque année, le choix des nommés a été effectué par RDJ parmi les titres musicaux diffusés sur la Radio Des Jeunes au minimum une fois, entre le 1err décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Dans chaque catégorie, le vainqueur sera la chanson ayant reçu le plus grand nombre de votes. En outre, chaque titre est sélectionné par un comité composé de la direction générale, la direction d'antenne, la direction événementielle, la programmation musicale, les techniciens ainsi que le comité d'écoute de la RDJ.

Plusieurs trophées des mérites complètent les rangs des 21 autres catégories. La RDJ mozika étant un événement culturel ayant pour objectif de permettre au grand public et à ses auditeurs de récompenser les morceaux des artistes malgaches préférés de l'année 2023, pour un spectacle haut en couleur, Rossy, Wawa, Big Mj, Ayam, Rim-Ka, Njara Marcel, Henika, Minah Bolimakoa, Agrad, Bolo, Parish, Johane et Madmax sont à l'affiche pendant la cérémonie. Elle aura lieu au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce dimanche. Que les meilleurs gagnent !

Les 21 catégories de l'édition 2023

Mozika afro

Mozika variété duo ou groupe

Mozika variété solo

Mozika tropicale contemporaine

Mozika Rnb soul

Mozika reggae ragga dancehall

Mozika EDM

Mozika fiderana

Mozika mafana

Mozika rap

Mozika rap mainstream

Mozika pop solo

Mozika pop ballade

Mozika pop acoustique

Mozika pop duo et groupe

Révélation de l'année

Mozika Chill

Mozika rock

Mozika rock mavesatra

Musique vivante

Titre de l'année.