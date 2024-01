Afrique: CAN 2023/Walid Regragui (Coach du Maroc) - « Ce n'est pas la fin du monde »

Un des favoris à la victoire finale à la CAN 2023, le Maroc a été éliminé mardi par l'Afrique du Sud à l'issue d'un match gagné par les Bafana Bafana (2-0).

Une défaite et une élimination qui a surpris bien de personnes qui voyaient les Lions de l'Atlas aller loin dans la compétition après leur place de demi-finaliste à la Coupe du Monde 2022.

Bien que déçu par cette défaite, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, estime que rien n'est fini pour les Lions.

« Ce n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de grosses équipes qui sont sortis aussi dans cette CAN. On a des jeunes qui ont appris. Et je suis persuadé que ces jeunes gagneront une CAN à l'avenir. C'est pour ça aussi qu'on les a intégrés », a-t-il confié en conférence de presse d'après match avant de faire une petite analyse de la rencontre.

« On a pas été patient dans la construction. On s'est précipité. Athlétiquement, on a été dans le dur sur les transitions. On avait un effectif mais il fallait faire des choix sur les côtés. Les jeunes, c'était peut-être trop pour eux à ce moment. C'est mon échec. L'Afrique du Sud a joué le match qu'il fallait. On aurait dû mettre plus d'intensité et d'efficacité. On a pas profité de nos occasions. Le but nous a fait rentrer dans le match. On s'est créé des situations. Le penalty malheureusement on le loupe », a ajouté Regragui.

Tout en espérant le meilleur pour l'équipe dans Walid Regragui assume sa responsabilité dans cet échec.

« J'espère que nos jeunes joueurs vont apprendre. Je porte la responsabilité de cette échec sur mes choix de jeu et de joueurs. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Dommage car je sentais qu'on était capable de ramener la coupe à la maison. J'assume l'élimination ».