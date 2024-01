Afrique: CAN 2023/Hugo Broos (Coach de l'Afrique du Sud) - « Notre tactique était la bonne »

Vainqueur de la CAN en 2017 avec le Cameroun, Hugo Broos est peut-être en passe de réaliser la même surprise avec l'Afrique du Sud. Et même si on n'en est pas encore là, les Bafana Bafana ont tout de même réalisé l'exploit de sortir le Maroc de la CAN 2023 en le battant 2-0 ce mardi.

En conférence de presse, le technicien belge n'a pas caché sa joie suite à cette victoire. « On a battu le Maroc. C'est quelque chose spécial », s'est exclamé Hugo Broos. « On a eu la bonne analyse sur eux. Notre tactique était la bonne. La 1ere période, les deux équipes avaient peur. Mais après on a marqué en premier et on a eu de la chance aussi », a ajoute le coach des Bafana Bafana.

D'après Broos, la bonne lecture faite du match a été très utile pour son équipe.

« Faut apprendre un système. Mais si tu ne sais jouer que dans un système, c'est dangereux. Aujourd'hui, on jouait contre plus fort que nous. Donc il faut trouver des solutions pour contrer cette équipe . Si tu sais changer de tactique, tu peux être fort ».