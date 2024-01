Algérie: L'importance de la grève des huit jours pour l'internationalisation de la cause algérienne soulignée

Khenchela — Les participants à une conférence historique, tenue mardi à Khenchela à l'occasion du 67ème anniversaire de la grève des huit jours, ont affirmé que "cette grève a eu une importance majeure dans l'internationalisation de la cause algérienne".

Les intervenants durant la rencontre organisée au Musée régional du Moudjahid ont relevé que la grève à laquelle a appelé le Comité révolutionnaire d'unité et d'action (Crua) du FLN en coordination avec les chefs des six wilayas historiques a porté la voix de la cause algérienne devant l'ONU pour l'examiner durant sa 12ème session.

Pour Abdelhamid Laayour, président de conseil scientifique du Musée régional du Moudjahid, cette grève a été "une victoire politique pour la cause algérienne qui fut exposée et débattue 10 jours durant à l'ONU avant l'adoption d'une résolution qui considère l'Algérie comme une des questions auxquelles s'applique la charte de l'ONU sur le droit à l'autodétermination".

De son côté, Dr. Salah Guelil de l'Université Abbas-Laghrour de Khenchela a estimé que "la couverture de la grève par les agences de presse et les correspondants des journaux étrangers a révélé au monde l'horreur vécue par le peuple algérien sous l'occupation française, notamment avec les mesures répressives auxquelles ont recouru les pouvoirs français pour faire avorter la grève".

Il a cité parmi ces mesures l'assassinat de 1.500 algériens et l'arrestation de 4.000 autres dont le sort reste méconnu à ce jour.

Riyad Benghelab, président du bureau de wilaya de l'Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens, a mis l'accent dans son intervention sur le rôle des commerçants dans l'acheminement des provisions et aides aux moudjahidine à travers le pays.

Ahmed Hafsi Tidjani, directeur du musée régional du moudjahid, a estimé dans son allocution d'ouverture que la grève a démasquée les mensonges de l'occupation française sur la stabilité en Algérie et a révélée à l'opinion internationale le soutien du peuple algérien à la révolution libératrice et son adhésion à la revendication de l'indépendance.

Au cours de cette rencontre organisée par la direction des moudjahidine et des ayants-droit en coordination avec le musée régional du moudjahid et du bureau local de l'Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens à l'occasion du 67ème anniversaire de la grève des huit jours, des membres de la famille révolutionnaire et de chercheurs universitaires sur l'histoire de l'Algérie ont été honorés.