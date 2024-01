Madagascar: Karaté - Coupe de Madagascar - Les combattants affûtent leurs armes

La Fédération malgache de karaté débute les compétitions fédérales par une grande nouveauté : la coupe de Madagascar, enfants et féminine. Prévu se dérouler début février, ce rendez-vous a été décalé d'un mois, par l'instance nationale, notamment pour les 1, 2 et 3 mars au Gymnase couvert d'Ankorondrano. A un mois de la compétition, la préparation bat son plein au niveau des clubs dans toutes les ligues régionales. Plus de 450 karatékas sont attendus à ces deux compétitions qui concernent les poussins, les pupilles, les benjamins, les minimes filles et garçons, et les femmes toutes catégories. Ils disputeront le kata et le kumité.

Une pierre deux coups, cette Coupe de Madagascar est une grande première dans l'histoire du karaté à Madagascar car habituellement ce sont toujours les seniors et les jeunes qui sont à l'honneur. Ce sera une occasion pour les femmes de mettre en valeur leur talent et engagement dans la discipline. La compétition servira de détection des athlètes capables de renforcer l'équipe nationale en vue des compétitions internationales cette année. Sur un autre sujet, les karatékas membres de l'équipe nationale et les présélectionnés seront en regroupement à partir de demain à Antsirabe. Les seniors entament leur premier regroupement tandis qu'il s'agit d'un deuxième regroupement pour les juniors et cadets. Ils vont loger à l'Ecara Akany Ampihaviana.