Ile Maurice: «J'ai parlé avec émotion et je ne voulais pas dire ça !»

Elle fait le buzz depuis dimanche. Sur la vidéo : une intervention de nul autre que Showkutally Soodhun, qu'on n'avait pas vu ou entendu depuis un certain temps... Il y dit notamment : «Zot koné ki zot dir mwa dan Dubaï laba ? Kan zot inn get sa, toutswit zot ti pou pandi li... Sa direkter meteo-la...» Le «roving ambassador» aux Émirats arabes unis (EAU) évoquait les inondations du 15 janvier et faisait allusion au directeur de la météo - suspendu de ses fonctions à défaut d'être pendu - Ram Dhurmea. Cette déclaration fracassante a été faite à Solférino durant le week-end, lors de célébrations dans le cadre du 73e anniversaire de Showkutally Soodhun.

Toujours en colère

Interrogé hier au sujet de cette déclaration et des commentaires négatifs qui ont suivi, Showkutally Soodhun répond que ses paroles ont été dictées par l'émotion. «Je ne voulais pas dire ça...» Néanmoins, il affirme qu'il est toujours en colère contre Ram Dhurmea. Il ajoute : «J'ai regardé des vidéos de ce qui s'est passé le 15 janvier à Maurice. J'étais très triste de voir toutes ces images. Heureusement que les écoles étaient fermées sinon je me demande quel drame le pays aurait vécu. Quand j'ai appris ce qui s'est passé avec les prévisions du temps, je me suis en colère contre le directeur des services de la météo. Et lors de discussions avec des amis, eux aussi ils étaient mécontents.»

Showkutally Soodhun dit espérer que la station de Vacoas ne répète pas de telles erreurs et que le pays n'ait pas encore à revivre de tels drames.

Au sujet d'une lettre dans laquelle il demande de l'aide des Émirats arabes unis à la suite des inondations enregistrées dans le pays le 15 janvier, Showkutally Soodhun nous a fait la déclaration suivante : «D'abord, je précise que j'ai envoyé la lettre au ministère des Affaires étrangères à Maurice. Je me demande encore comment le contenu de cette lettre, que j'estime être confidentielle, a pu fuiter. Mais peu importe, mon but c'est de rechercher de l'aide auprès des pays amis comme je le fais chaque fois. Je suis roving ambassador aux Émirats arabes unis, qui comprennent notamment Dubaï, Bahreïn, Oman et l'Arabie saoudite. J'ai fait une demande auprès des EAU pour aider le pays. J'ai eu des réponses favorables et on en saura davantage sur les aides prochainement. Souvent, ces pays où je représente Maurice aident Maurice. L'Arabie saoudite compte envoyer une ambulance et une équipe de médecins viendra chez nous. J'ai pu négocier 168 millions de dollars auprès de l'Arabie saoudite, des EAU et de la Banque africaine de développement pour la construction du Rivière-des-Anguilles Dam. On attend le lancement des appels d'offres. Je continuerai à trouver des aides pour Maurice.»

Il rappelle aussi qu'il a mené des négociations fructueuses pour que Maurice puisse bénéficier de 1 650 visas pour le hadj. «Je négocie maintenant pour une baisse du prix du billet d'avion.»

Invité à dire un mot par rapport aux prochaines élections générales, Showkutally Soodhun a indiqué qu'il n'est plus intéressé par cela car il ne sera pas candidat. *«J'aime aider mon pays et je le ferai. Je vous fais cette confidence. Le jour de mon 73e anniversaire le 9 janvier dernier, j'ai été honoré en allant à la Kaaba, cet édifice au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque.»