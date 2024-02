Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Février 2024

Sénégal : Tension à l’Assemblée nationale - Thierno Alassane Sall exclu de la séance lors d’un échange houleux

Un climat de tension a régné à l’Assemblée nationale sénégalaise le mercredi 31 janvier 2024, lorsque Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs, s’est retrouvé au cœur d’un échange houleux avec les députés du parti démocratique sénégalais (Pds), renseigne e-media. L’incident a été déclenché par des propos de Mame Diarra Fam, collègue de Thierno Alassane Sall, qui ont profondément touché ce dernier. Cherchant à exercer son droit de réponse, Thierno Alassane Sall s’est dirigé vers le président de l’Assemblée nationale pour apporter sa réplique. C’est à ce moment que Mame Diarra Fam l’a rejoint, déclenchant un échange de propos animés. La situation a rapidement dégénéré, amenant les autres députés à intervenir et forçant le président Amadou Mame Diop à suspendre la séance afin de rétablir l’ordre. Notons que Thierno Alassane Sall a été finalement exclu de la salle par ses collègues du Pastef, ajoutant une dimension spectaculaire à cet épisode tendu. (Source : adakar.com)

Nigeria : Monnaie- Le naira atteint son plus faible niveau historique face au dollar américain

Le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a récemment déclaré que la banque s’efforçait d’améliorer la liquidité du marché des changes. Le naira nigérian a chuté à un niveau record face au dollar sur le marché public peu actif vendredi, selon les données de FMDQ Exchange cette semaine, alors que la devise a largement fluctué pour dépasser le taux du marché parallèle non officiel. Le naira est tombé jusqu’à 1 421 pour un dollar, lors des échanges de vendredi, selon les données de FMDQ, comparé à environ 1 400 naira sur le marché parallèle. La monnaie a ensuite clôturé à 891,90 nairas vendredi sur le marché officiel. (Source : alibreville.com)

Togo : Financement des Tpme- Le gouvernement et la Banque mondiale se concertent

Lomé a abrité mardi 30 janvier, une Table ronde sur le financement des Très petites, petites et moyennes entreprises (Tpme) au Togo. La rencontre, présidée par la ministre, Sg de la Présidence de la République, Sandra Johnson, a réuni plusieurs responsables du gouvernement et du Groupe de la banque mondiale, ainsi que des acteurs des secteurs financier et bancaire national et international. L’objectif principal, était de se concerter, afin de relever les défis de financement des Tpme, pour renforcer la position stratégique du Togo en tant que hub financier sous-régional, et de là, accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, conformément aux objectifs déclinés dans la Feuille de route gouvernementale 2025. (Source : alome.com)

Bénin : Reconnaissance de l’état - 92 personnels civils distingués dans l’ordre du mérite social

Le président de la République Patrice Talon et la vice-présidente Mariam Chabi Talata ont procédé, par Décret N°2024-730 du 29 janvier 2024, à la nomination ou promotion à titre normal et civil d’une centaine de personnalités dans l’Ordre du Mérite Social. Deux personnalités sont promues à titre normal et civil au grade d’Officier dans l’Ordre du Mérite Social au Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale et au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.90 personnalités en service dans différents Ministères et institutions de la République ont été à titre normal et civil au grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Social. (Source : acotonou.com)

Niger : Sortie des pays de l’Aes de la Cédéao - Tinubu regrette la décision et se dit prêt à discuter

Dans un communiqué publié lundi par le ministère fédéral des Affaires étrangères, le Nigeria a officiellement réagi à la décision annoncée le dimanche 28 janvier par le Niger, le Burkina et le Mali de se retirer de la Cédéao. Une décision que le pays de Tinubu, qui assure la présidence en exercice de l’organisation communautaire, dit regretter surtout de la part de dirigeants militaires, « non élus » et qui refusent à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant les libertés de circuler, de commercer et d’élire ses propres dirigeants. La République fédérale, qui dit se tenir aux côtés de la Cédéao, dont elle est membre fondateur, a également tendu la main à tous les membres de l’organisation afin de résoudre les difficultés rencontrées ». (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Brouille entre Bacongo et Bictogo - L’incident devrait se régler à l’amiable

La brouille devrait se régler à l’amiable. C’est ce qu’indiquent nos sources. L’incident, qui avait tout l’air d’une rumeur, s’est malheureusement révélé réel. Entre le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, maire de Yopougon et le ministre-gouverneur, Ibrahima Cissé Bacongo, il y a eu des échanges de propos à distance très peu à propos, presque au vitriol. « On ne peut pas venir détruire moralement des gens, parce qu’au-delà de la maison, c’est moralement qu’on détruit des gens. J’irai rencontrer Cissé Bacongo pour lui dire que je refuse que tout engin entre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police, à l’effet de protéger tous les quartiers. Concernant les maisons déjà détruites, celles qui ont des Acd (Arrêtés de concession de définitive), on fera tout afin que le district d’Abidjan les dédommage », s’est insurgé, depuis sa commune de Yopougon, Adama Bictogo, le 29 janvier 2024.La réaction de Cissé Bacongo est arrivée comme une réplique graduée. (Source : Fratmat.info)

Mali : Retrait de la Cédéao – Le gouvernement prévoit une mobilisation populaire de soutien dans toutes les régions

Suite au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le gouvernement du Mali, par la voix du ministre de la Jeunesse, informe qu'une mobilisation populaire de soutien à la décision des trois Chef d'Etat de l'AES sera organisée, ce jeudi 1er février 2024, par les jeunes de façon simultanée dans toutes les Régions du pays. Selon les initiateurs, la mobilisation générale annoncée vise non seulement à soutenir et à célébrer cette courageuse décision, mais également? c'est une occasion inouïe pour renforcer l'élan patriotique des trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel plus que jamais engagés pour leur autodétermination. A cet effet, le gouvernement invite les gouverneurs des Régions, à accompagner et à soutenir les jeunes dans cette mobilisation citoyenne et patriotique.