Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La nouvelle escalade de violence préoccupe la communauté humanitaire

Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), Bruno Lemarquis, s'est dit vivement préoccupé face à la nouvelle escalade de violence dans la province du Nord-Kivu.

" La communauté humanitaire est profondément troublée par les graves atteintes au droit international humanitaire commises ces derniers temps, avec des combats ayant coûté la vie à de nombreux civils, dont des femmes et des enfants, notamment à Mweso, où un bombardement dans un quartier résidentiel, le 25 janvier, a causé la mort de 19 personnes et blessé plus de 20 autres ", a déclaré Bruno Lemarquis dans un communiqué publié le week-end dernier.

Le coordonnateur humanitaire en RDC a rappelé les parties en conflit à leur devoir de protection de la population civile. Celles-ci, a-t-il insisté, ne saurait être la cible des combats et a le droit de recevoir les secours appropriés.

Un risque d'un nouveau drame

Pour Bruno Lemarquis, les conséquences humanitaires de l'intensification récente des violences sont alarmantes. A l'en croire, environ 8 000 personnes déplacées internes ont désormais cherché refuge près de l'hôpital de Mweso. Ce qui fait planer, a-t-il prévenu, le risque d'un nouveau drame si les combats s'intensifient à proximité de cette installation vitale qui doit être protégée, selon le droit international humanitaire. Le coordonnateur humanitaire a également rappelé que la zone de santé de Mweso compte plus de 251 000 personnes, actuellement dans un besoin urgent d'assistance humanitaire. "Il est crucial de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et des civils afin de permettre que l'assistance leur parvienne et empêcher une aggravation de la situation humanitaire", a-t-il insisté.

Notons que cette récente escalade de violence rappelle tragiquement les souffrances endurées depuis des années par la population civile affectée par le conflit dans le Nord-Kivu. Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées et ont un accès limité aux services de base. Bruno Lemarquis a, par ailleurs, assuré de la détermination des partenaires humanitaires à apporter l'assistance et le soutien nécessaires aux personnes affectées, malgré les contraintes d'accès croissantes. Il a souligné que le soutien au processus politique en cours reste indispensable pour que la paix et la stabilité puissent revenir dans l'est de la RDC. La population éprouvée par des décennies de souffrances, a-t-il appuyé, aspire légitimement à vivre en sécurité.