Afrique: CAN 2023 - Les affiches des quarts de finale

La passionnante Coupe d'Afrique des nayions (CAN) 2023 se poursuit, vendredi et samedi, par les quarts de finale. Analyse des quatre matches.

Nigeria-Angola, vendredi 2 février à 18h, stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan

L'alléchant programme débutera vendredi à 18h par un intéressant Nigeria-Angola. Une opposition de style entre un très pragmatique bloc nigérian et un collectif angolais joueur.

Les Super Eagles ne sont pas les plus séduisants du plateau, mais sont solides dans tous les secteurs du jeu. Avec le Ballon d'or africain Victor Osimhen, l'équipe de José Peseiro possède un attaquant d'un volume sans équivalent : si le Napolitain n'a inscrit qu'un but, il demeure un poison constant pour les défenses qu'il écrase par ses appels, son jeu aérien et son jeu dos au but.

En face des quadruples champions d'Afrique se profilent des Palancas Negras offensives et attrayantes. En effet, avec neuf buts marqués, l'Angola est la meilleure attaque encore en lice. Forts de leur trio Dala-Mabululu-Gilberto, les Lusitanophones ne renoncent jamais à leur jeu offensif, même quand ils sont en infériorité numérique comme ce fut le cas face à la Namibie.

RDC-Guinée, vendredi 2 février à 21h, stade olympique Alassane-Ouattara à Epimbé

Il s'agira d'une belle rencontre entre les Léopards et le Syli qui se sont déjà affrontés à deux reprises en CAN pour une victoire chacun : en 1974, les Léopards du Zaïre, futurs champions, battaient la Guinée de Njo Léa, avec un doublé de Pierre Ndiaye Mutulumba, en phase de groupes.

En 2004, la Guinée prend sa revanche, en poules toujours, en battant les Léopards de Masudi sur le même score. Titi Camara et Pascal Feindouno étaient les buteurs guinéens.

Mali-Côte d'Ivoire, samedi 3 février à 18h, stade de la Paix de Bouaké

Sortis vainqueurs du derby du Sahel face au Burkina, les Aigles du Mali devront enchaîner par un autre duel de voisins. Et cette fois face au pays-hôte, transfiguré depuis la reprise en main de l'équipe par Emerse Faé.

Les Eléphants, s'ils restent perfectibles, ont montré un visage volontaire et conquérant face au Sénégal. Poussés par une population qui croit désormais aux miracles, les champions d'Afrique 2015 ont retrouvé la foi.

Les Maliens, plus pragmatiques que plaisants, sont prévenus. Et ils devraient pouvoir compter sur la diaspora malienne de Korhogo, qui pourrait faire le déplacement dans le centre du pays pour l'occasion.

Cap Vert-Afrique du Sud, samedi à 21h, stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro

Entre une très attrayante équipe cap-verdienne et l'Afrique du Sud, le public pourrait en avoir pour son argent. Les Requins bleus de Ryan Mendes font preuve d'esprit offensif (huit buts), mais pas seulement : le sélectionneur Bubista a su faire évoluer son équipe, en 4-3-3 face à une équipe abordable, au 4-5-1, face à l'Egypte, avec la même énergie et la même réussite.

Bourreaux du Maroc grâce à leur solidité et leur force de frappe en phase de transition, les Bafana sud-africains ont un potentiel d'attractivité énorme, puisque dix joueurs évoluent au sein du même club, les Mamelodi Sundowns. Pour l'instant, cette complicité a été entrevue par bribe et a surtout permis d'être solide. Espérons que Percy Tau et ses co-équipiers pensent désormais à allumer la mèche du feu d'artifice offensif.