Afrique: CAN 2024 - Signori Antonio, de la troisième division suisse à un quart de finale avec l'Angola

Sans club pendant une saison il y a quelques mois, le gardien angolais a rebondi en troisième division suisse. Sélectionné in extremis pour cette CAN 2024 en tant que gardien remplaçant des Palancas Negras, Signori Antonio s'apprête contre toute attente à jouer le quart de finale face au Nigeria dans la peau d'un titulaire.

Cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire a décidemment le chic pour nous offrir des scénarios que personne n'aurait pu imaginer. Ce n'est pas Signori Dominique Nymi Antonio qui nous dira le contraire. Gardien remplaçant avec l'Angola, le parcours de son équipe, qui a remporté le premier match à élimination directe de son histoire dans une CAN, est déjà en soi un petit événement. Mais le Suisso-Angolais ne s'attendait pas non plus à jouer le premier match de CAN de sa carrière lors du huitième de finale remporté 3-0 par les Palancas Negras face à la Namibie.

Entré en jeu après l'exclusion du gardien titulaire, Neblu, qui avait touché le ballon de la main hors de la surface de réparation (17e), Signori Antonio a tout de suite été mis à contribution. Sa parade sur le coup-franc consécutif à l'expulsion a permis aux siens de préserver le match nul alors qu'une ouverture du score des Namibiens aurait sans doute donné une toute autre physionomie au match.

Titulaire face au Nigeria ?

Le titulaire habituel du poste étant suspendu, Signori Antonio devrait assez logiquement le remplacer dans la cage pour le match capital qui s'annonce face au Nigeria en quart de finale ce vendredi 2 février. Une rencontre que le gardien de but aborde sans pression, lui qui était encore bien loin de s'imaginer il y a quelques mois qu'il postulerait à une place de titulaire pour un quart de finale de Coupe d'Afrique des nations.

Né en 1994 à la Lausanne, Antonio Signori a eu une carrière en dents de scie. Passé par plusieurs clubs suisses en début de carrière, il a ensuite tenté sa chance en Angola avec le club Primeiro de Agosto avant de revenir une saison (2018-2019) au FC Bâle, le plus grand club de première division suisse, et de repartir deux saisons (2020-2022) en Angola jouer pour le club phare du pays, le Petro de Luanda. Mais à son retour en Suisse, le gardien a mis près d'un an avant de retrouver un club. « J'ai bien profité de cette année, ma fiancée était enceinte et j'ai profité de ce moment pour travailler avec des préparateurs physiques, être proche de la famille, me ressourcer et puis attendre un projet qui m'intéressait », a-t-il raconté au micro de RFI.

« Un des gardiens les plus talentueux d'Angola »

Après un an sans jouer, c'est finalement à l'Étoile Carrouge que Signori Antonio a rebondi cette saison. Un club de troisième division suisse, un niveau qui ne lui garantissait absolument pas une place dans l'effectif angolais pour cette CAN. « Je n'étais pas certain que ce niveau de championnat me permettrait d'y aller. C'est une ligue semi-professionnelle, donc est-ce que le sélectionneur la prendrait en compte? Même si on a un gardien qui évolue en troisième division portugaise, je pouvais en douter, car c'est quand même un niveau au-dessous », admettait le joueur au journal suisse Blick après l'annonce de sa sélection en décembre dernier.

Pour autant, le sélectionneur angolais n'a jamais douté de la capacité de son joueur à revenir au plus haut niveau. « Signori est clairement un des gardiens les plus talentueux d'Angola. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Des circonstances diverses, des choix de carrière, des blessures ont dicté que, pour l'instant, Signori ait passé une carrière dans l'ombre. Moi, je me suis battu, lui également, pour qu'il soit toujours connecté avec l'équipe. Même quand il n'était pas appelé, je le motivais et je lui disais qu'il fallait qu'il reste actif, qu'il était important qu'il revienne », expliquait Pedro Gonçalves en conférence de presse après la qualification face à la Namibie.

Signori Antonio a fait le choix de l'Angola en 2014 alors qu'il avait 19 ans et qu'il était passé par toutes les sélections de jeunes en Suisse. « Cela n'a pas été une décision facile de choisir de représenter le pays de mes parents. Cette décisions m'a un peu fermé des portes en Suisse, car j'étais une promesse du football helvétique, mais il y avait déjà de très bons gardiens comme Yann Sommer », se souvient le joueur angolais qui ne regrette absolument pas son choix, lui qui a remporté deux titres de champion d'Angola en club avec le Primeiro de Agosto et le Petro de Luanda et qui compte 15 sélections avec les Palancas Negras.

Dix ans en sélection angolaise

En attendant de savoir s'il sera reconduit dans les buts pour le match face au Nigeria vendredi, Signori Antonio savoure cette CAN qui se déroule pour lui presque comme dans un rêve. « Je suis content de voir que certains choix de carrière que j'ai effectué par le passé ont payé. Ça fait plus de dix ans que j'ai choisi de jouer pour la patrie de mes parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir eu la chance d'être convoqué et d'avoir pu jouer le match contre la Namibie », se réjouissait-il.

Mais après l'exploit de la qualification pour les quarts, le gardien angolais et ses coéquipiers ont désormais l'esprit tourné vers la prochaine échéance. Le match face au Nigeria sera encore une autre paire de manches, surtout avec un certain Victor Osimhen sur le front de l'attaque des Super Eagles. Le meilleur joueur africain de l'année n'a marqué pour le moment qu'un seul but dans la compétition, et Signori Antonio est de son côté bien décidé à ce que les choses restent ainsi...