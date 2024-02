Congo-Brazzaville: Transport routier - Roland Bouiti Viaudo annonce la réhabilitation très bientôt de la RN5

Le député de la sous-préfecture de Loango, Roland Bouiti Viaudo, a donné l'information concernant le réaménagement de la route nationale N°5 (RN) au cours de la descente parlementaire qu'il a effectuée, du 20 au 27 janvier, dans les différentes localités de sa circonscription électorale unique située dans le département du Kouilou.

Destinée à la restitution des travaux de la session budgétaire de l'Assemblée natioale tenus du 15 octobre au 23 décembre 2023, la descente parlementaire de Roland Bouiti Viaudo et son suppléant, Alain Tchibinda, les a conduits dans les villages de Mengo, Mongo Tandou, Nkoungou, Loango et Matombi. Après lecture du procès verbal des assises et évoquant le point 3 de l'ordre du jour portant sur l'examen et l'adoption de la loi de finances 2024, Roland Bouiti Viaudo a informé ses mandants des projets du département du Kouilou retenus dans ce budget qui s'élève à la somme 262 milliards F CFA.

Il a énuméré les projets de sa circonscription électorale ayant bénéficié des lignes budgétaires et qui seront réalisés cette année. Au nombre de ceux-ci figurent ceux relatifs à l'aménagement des voiries urbaines et à la réhabilitation de la RN 5 à partir du quartier Siafoumou à Pointe-Noire, jusqu'à Loubou, dans la sous-préfecture de Loango.

Cette nouvelle a suscité des acclamations partout où il est passé. Un véritable ouf de soulagement pour la population de sa circonscription électorale qui, depuis quelques mois, peine à se mouvoir à cause du mauvais état de cette route. Un mauvais état à l'origine d'importants dommages que subissent certains véhicules, de l'instabilité et de l'augmentation des tarifs dans les transports en commun. Un habitant de Matombi a confié : «Cette nouvelle nous réjouit énormément. Ce problème de route nous fait souffrir. Beaucoup d'élèves qui fréquentent les lycées de Pointe-Noire manquent les cours et beaucoup de gens qui travaillent dans cette ville arrivent en retard au service, d'autres sont obligés d'y dormir après le service faute de transport. Les véhicules des transports en commun se font rares, les chauffeurs craignant de courir certains risques».

Loango bientôt dotée d'un lycée technique et d'une université

Autres nouvelles ayant réjoui la population de la sous-préfecture de Loango, la construction d'un lycée technique et le démarrage des travaux de l'université de Loango, entre Loubou et Diosso, cette année. Les parents se sont dits rassurés de savoir que leurs enfants auront la possibilité de poursuivre leurs études sur place. «Les questions de savoir ce que les enfants feront après le baccalauréat et où ils iront après le BEPC nous hantent souvent, surtout avec la conjoncture économique difficile actuelle. Cela nous soulage de savoir que nous ne serons plus obligés de les envoyer à Brazzaville, dans les universités privées de Pointe-Noire ou d'ailleurs. Savoir qu'ils pourront poursuivre leurs études ici nous soulage», a confié une mère de famille habitant Loango.

Les autres projets qui seront réalisés dans la sous-préfecture de Loango cette année sont l'érection d'un monument au site de l'ancien port d'embarquement des esclaves, l'achat d'un domaine foncier, le réaménagement du musée et du palais royal de Diosso, la poursuite de la construction des salles de classe à l'école primaire publique de Mengo ainsi que l'indemnisation des expropriés de la zone économique spéciale.

Les rencontres avec ses mandants ont aussi été l'occasion pour Roland Bouiti Viaudo d'échanger sur leurs préoccupations qui ont porté, entre autres, sur les problèmes d'érosion marine menaçant de disparition certaines localités (Pointe-indienne, Tchilassi, Matombi...), le manque d'électricité et d'eau, le manque d'emploi pour les jeunes (malgré la présence d'un bon nombre de sociétés), des difficultés d'obtention des actes de naissance, de la pièce nationale d'identité et du passeport, de la poursuite et l'achèvement des travaux de l'hopital général de Loango. Au terme des rencontres citoyennes, Roland Bouiti Viaudo a remis un lot de médicaments à la population des villages de Mengo et Mongo Tandou. Un don qui va contribuer à la soulager en matière de santé.