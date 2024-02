Afrique Centrale: Zone Cémac - Des masters innovants en santé publique au Ciespac

Le directeur général du Centre Inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac), Pierre Marie Tebeu, a annoncé le 30 janvier à Brazzaville, avoir mis en place des formations innovantes dont six masters, de licences professionnelles et de diplômes universitaires en santé afin de répondre aux besoins des six Etats de la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et d'ailleurs.

Les six formations en master sont consacrées à la pédagogie en sciences de la santé, la recherche, la gestion hospitalière, la gestion du district de santé, la santé publique et aux cours du soir. Innovées cette année, elles se complètent avec d'autres et ont été approuvées par le Conseil d'administration de cette institution d'enseignement supérieur en santé.

Dans le cadre de cette dynamique, la licence préparatoire en santé publique sera également lancée au cours de cette année académique. Par ailleurs, les formations de licences professionnelles et de diplômes universitaires en santé, dites de courtes durées initiées par le Ciespac, concerneront, au cours de cette année, l'initiation en pédagogie de sciences de santé, la prise en charge de la fistule obstétricale, la pédagogie en sciences de la santé, la prévention du col de l'utérus, la gestion des hôpitaux et la gestion des districts de santé.

En 2021 et 2022, sur la base d'une note circulaire, le Ciespac avait identifié les besoins en santé dans les pays de la zone Cémac. « Le Ciespac a constaté que les professionnels en santé sont qualifiés mais ils ont des difficultés parce que l'approche pédagogique ne leur a pas permis d'acquérir des compétences. Beaucoup de ces formations lancées sont innovatrices parce que n'existant pas dans les pays de la sous-région actuellement », a indiqué le Pr Pierre Marie Tebeu.

Quant à la spécialité Hygiène, qualité, sécurité de l'eau et des aliments, elle ne sera mise en oeuvre qu'avec la promotion 2023-2025. Le Ciespac adapte ses offres de formation aux besoins des systèmes de santé de la communauté et des Etats membres de la Cémac et l'offre de formation est variée. Elle est mise en oeuvre en collaboration avec le corps enseignant des universités d'Etat des pays de la Cémac.

Depuis 2016, il convient de préciser qu'au total, en ce qui concerne l'offre de formation de qualité en santé publique, le Ciespac a formé en huit ans deux cent vingt-huit cadres de la santé, ressortissants de la Cémac et d'autres pays d'Afrique. Il a contribué à la recherche épidémiologique et à la recherche sur les politiques ainsi que les systèmes de santé. Il a enfin apporté un appui technique à la mise en oeuvre des actions de santé publique. En ce qui concerne les formations de courte durée (Certificat-Diplôme universitaire), le Ciespac a mis en oeuvre quatre sessions cette année pour quatre formations. Ainsi, soixante-seize cadres ont été formés.

Rappelons que l'intégration sous régionale poursuivie grâce à la volonté des chefs d'Etat de la Cémac intègre le renforcement de la recherche interinstitutionnelle et la mobilité non seulement des enseignants chercheurs, mais également des apprenants. La mobilité est l'un des principes cardinaux du système LMD auquel la Cémac a adhéré depuis 2005. C'est ainsi que le Ciespac a initié et porte le projet d'harmonisation des référentiels de master, en collaboration avec les universités de la zone Cémac afin de développer un référentiel unique pour le master en santé publique.