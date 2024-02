Congo-Brazzaville: Arts - Clap de fin pour la saison 2 du projet Popul'art

Avec pour mission de démocratiser l'art dans les localités éloignées et mettre en avant son rôle dans les dynamiques de développement local, le projet Popul'art a récemment fait l'objet d'une restitution des secondes activités menées à l'intérieur du pays.

Pour la deuxième phase du projet, après les villes de Pointe-Noire, Nkayi et Dolisie en mai 2023, la caravane Popul'art s'était ensuite rendue à Oyo, Ouesso et Gamboma. Les ateliers dispensés par un collectif d'artistes des ateliers Sahm ont permis de révéler l'incroyable talent qui sommeille dans ces localités.

Pour la restitution du déroulement des activités de ce projet initié par les ateliers Sahm que dirige Bill Kouelany et financé dans le cadre du programme « ACP UE - Créer en Afrique centrale », un film documentaire sous forme de carnet de voyages retraçant l'aventure du collectif avait été projeté en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durazzo.

Les images émouvantes et quelques fois drôles donnaient à voir des formateurs animés d'une soif de partage insatiable face à des enfants désireux d'exprimer leurs talents et de manifester le plein potentiel qui sommeille en eux. En effet, en plus d'apporter le sourire à de nombreux enfants et parents, cette épopée artistique et culturelle témoigne d'un dynamisme de la population qui n'attend que des opportunités de ce type pour exprimer sa passion. Durant cette aventure, les bénéficiaires du projet Popul'art ont été initiés à une multitude de disciplines artistiques : le cinéma, le théâtre, la danse ou encore le dessin.

« Nous avons été heureux de rencontrer des enfants remplis de talents, attendant juste qu'on leur tende la main. Une fois le premier pas fait, ces enfants nous ont tout simplement éblouis. Ça été comme une porte ouverte à des aptitudes cachées. Oui, ces enfants sont pleins de talents et veulent s'exprimer ! S'il faut refaire ce parcours, nous le ferons sans problème et avec plaisir, mais seuls nous ne pouvons pas. Nous sollicitons donc différents sponsors, mécènes et personnes de bonne foi, voulant aider afin que ce partage avec les enfants continue. Nous sommes ouverts à toutes collaborations. Et nous vous en remercions par avance », a déclaré Sam BB, danseuse, membre des ateliers Sahm et formatrice.

La projection du film a été précédée dans la matinée par une séance d'ateliers gratuite en danse, musique, théâtre, peinture, cinéma et percussion. Après la projection du film, les invités, artistes et participants, ont eu une causerie-débat concernant le documentaire, suivie d'une performance de Karel Kouelany, Sam BB et Evrard Styv ainsi qu'une prestation musicale de la compagnie Musée d'arts, avant de clore par un cocktail.

Notons que Popul'art est un projet d'initiation aux métiers d'art qui s'adresse aux jeunes de 10 à 25 ans des douze départements du Congo : Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala, Brazzaville et Pointe-Noire. Le projet a connu un grand succès dans sa première phase, réalisée entre 2021 et 2022, dans les quartiers de Brazzaville et dans le département du Pool, avec des activités liées à la danse, la musique, les arts plastiques, le théâtre, le slam, la percussion, le cinéma. Ces activités artistiques sont consolidées par des temps d'échange et de pratique sur le terrain en mettant l'accent sur la théorie et sur les supports d'apprentissage innovants et adaptés aux différentes cibles et des restitutions collectives.