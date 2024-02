Congo-Brazzaville: Education - Adapter l'école congolaise aux réalités socio-économiques et culturelles

Les recommandations des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, qui viennent de s'achever à Brazzaville, donneront naissance à un système éducatif adapté aux réalités du pays en vue de propulser son développement, selon le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Créer des corps de métier dans les filières littéraires en lien avec les besoins nationaux ; accroître la capacité d'accueil dans les filières scientifiques, technologiques et professionnelles ; intégrer l'entrepreneuriat dans les curricula pour former les jeunes créateurs d'emploi et non demandeurs ; l'enseignement de l'éducation civique et morale à tous les cycles pour en faire une matière d'évaluation aux examens d'Etat font partie des multiples recommandations des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche tenus du 25 au 29 janvier à Brazzaville. «Ces états généraux feront naître une école congolaise réformée et transformée ; un système éducatif, de formation et de recherche plus adapté aux réalités socio-économiques et culturelles et propulseur du développement du Congo », a indiqué le Premier ministre.

Ces états généraux ont, en effet, permis à la communauté éducative, y compris la diaspora, de définir la nouvelle vision du système éducatif, de formation et de recherche ainsi que les principales orientations politiques et stratégiques.

Pour ce faire, les grandes actions prioritaires à entreprendre ont été définies ; les instances de coordination et de suivi-évaluation suggérées ; la réécriture de la loi portant organisation du système éducatif formulée; un avant-projet de loi sur la recherche scientifique et technologique élaboré. « Le dur et le plus utile à faire commence, c'est-à-dire la traduction en actions concrètes des conclusions de ces états généraux », a reconnu le Premier ministre, évoquant une école congolaise qui formera le citoyen imbu de civisme et de probité, capable d'analyser les enjeux institutionnels, sociaux, environnementaux, compétitifs et préparés à faire face aux défis du développement durable. Il convient de souligner que les conclusions des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche seront transmises au président de la République.