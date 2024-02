Angola: Le MPLA souligne l'engagement du Président angolais en faveur de la pacification du continent africain

Luanda — Le MPLA a salué mercredi, à Luanda, le rôle du Président de la République d'Angola, João Lourenço, dans les initiatives diplomatiques pour la pacification du continent, en mettant l'accent sur la région de l'Est de la République Démocratique du Congo et la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernements en Afrique.

Dans un message commémorant le 2e anniversaire de l'institutionnalisation de la Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique, célébrée aujourd'hui, le Bureau politique du MPLA souligne l'engagement du Président João Lourenço en faveur du développement socio-économique et politico-culturel de la région.

"En particulier, pour l'Angola, le 31 janvier a une signification particulière, marquée par la désignation du Président João Lourenço comme Champion de la paix et de la Réconciliation en Afrique", peut-on lire dans la note.

Dans ce sens, le MPLA réaffirme son soutien à l'Exécutif angolais pour renforcer la coopération avec les pays africains, en visant le consensus sur les questions majeures du continent, en mettant l'accent sur une paix effective.

Le MPLA considère que cette date représente un engagement collectif en faveur de la paix et de la cohésion sociale aux niveaux national, régional et continental.

"Le Bureau Politique du MPLA salue cette date, espérant que viendront des temps marqués par des actions favorisant le développement du Berceau de l'Humanité, mettant fin aux obstacles existants", lit-on dans le document.

La Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique a été instituée suite à la Déclaration de la 16ème session extraordinaire de l'Assemblée des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenue en mai 2022, à Malabo, Guinée équatoriale.

CNA-Angola

D'autre part, le Comité National d'Adjudication (CNA-Angola) du Prix SADC de Journalisme 2024 a salué la date et souligne l'engagement du Chef de l'État, João Lourenço, qui, il y a deux ans, a été « honorablement désigné Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique".

Dans son message, le CNA-Angola considère cette reconnaissance «comme un témoignage de l'engagement du Président João Lourenço à promouvoir la paix et la réconciliation, non seulement en Angola, mais sur tout le continent africain».

En tant qu'organisation affiliée à la SADC, le Prix SADC de journalisme 2024 CNA-Angola applaudit et salue le rôle vital que joue le Président João Lourenço dans la construction de ponts, la résolution des défis et la promotion de la cohésion entre les nations africaines.

Il exhorte les journalistes angolais à continuer à jouer leur rôle fondamental dans la diffusion d'informations qui favorisent la compréhension mutuelle, la tolérance et la paix, conditions nécessaires à la construction d'un avenir harmonieux et prospère pour le peuple africain.