Afrique: Le Président de la République d'Angola défend la Culture de paix en Afrique

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a défendu mercredi la Culture de paix en Afrique et la diplomatie préventive.

Dans sa communication au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en format virtuel, tenu dans le cadre de la Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique, João Lourenço a souligné que, dans l'exercice de ses responsabilités de champion africain de la paix et de la réconciliation, il s'est engagé "à la recherche de solutions pacifiques aux différents conflits du continent, en encourageant en permanence le dialogue et en promouvant la consultation politique comme moyen de renforcer la confiance et l'entente entre les parties opposées".

João Lourenço a participé à l'événement via un message audiovisuel, en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

La Journée africaine de la paix et de la réconciliation a été instituée par l'Assemblée des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), lors du 16e Sommet extraordinaire de l'organisation, tenu en mai 2022, à Malabo, en Guinée équatoriale, sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique.