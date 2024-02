Seychelles: L'équipage sri-lankais secouru par les garde-côtes des Seychelles arrive à Mahé

Six pêcheurs sri lankais, secourus par les garde-côtes des Seychelles après avoir été retenus en otage par des pirates somaliens également arrêtés, sont arrivés mercredi matin sur l'île principale de Mahé.

Le directeur des opérations des garde-côtes des Seychelles, le major Hans Radegonde, a déclaré aux journalistes avoir reçu des informations selon lesquelles la piraterie avait repris dans la région depuis la fin de l'année dernière.

"Maintenant, nous remarquons que la piraterie devient plus fréquente que l'année dernière et que la zone dans laquelle ils opèrent est plus proche des eaux des Seychelles. Notre opération reste la même qu'avant. Nous avons toujours été en alerte ; nous n'avons jamais baissé la garde", a-t-il déclaré.

M. Radegonde a précisé qu'ils avaient été informés de l'incident par la marine sri-lankaise samedi et que l'opération visant à libérer les otages avait eu lieu lundi après que le navire soit entré dans la zone économique exclusive des Seychelles, qui s'étend sur 1,4 million de kilomètres carrés.

"Nous avons été informés samedi après-midi et nous avions déjà des avions et des bateaux qui patrouillaient dans cette zone à ce moment-là, alors nous nous sommes immédiatement rendus à l'endroit où le bateau aurait été détourné. C'était en dehors de notre ZEE, à environ 400 à 500 000 milles marins au nord-est de Mahé "Il nous a fallu environ un jour et demi pour suivre le bateau et observer la route qu'il suivait. À ce moment-là, nous avons vu qu'ils entraient dans la ZEE des Seychelles à environ 180 000 milles marins de l'île Denis", a-t-il expliqué.

Les trois suspects somaliens ont été placés en garde à vue à leur arrivée. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

M. Radegonde a déclaré : « Après une inspection préliminaire, nous avons constaté que les personnes à bord du bateau étaient armées et, plus nous nous rapprochions, nous avons pu confirmer qu'il s'agissait de pirates somaliens. Ils ont résisté pendant environ cinq à six minutes et n'ont pas voulu s'arrêter. "

Le navire sri-lankais « Lorenzo Putha-04 » est amarré à la base des garde-côtes des Seychelles tandis que les trois suspects somaliens ont été placés en garde à vue à leur arrivée.

Le haut-commissaire sri-lankais, Srimal Wickremasinghe, était présent à l'arrivée, et a félicité les garde-côtes des Seychelles pour le succès de l'opération de sauvetage.

"Nous négocions actuellement avec le gouvernement des Seychelles sur les procédures, mais dès que possible, nos ressortissants retourneront au Sri Lanka. En ce qui concerne les trois pirates somaliens, les négociations sont toujours en cours, je ne peux donc pas faire de commentaire", a déclaré M. Wickremasinghe.