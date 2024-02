Sénégal: BRVM - Les trois indices phares renouent avec la hausse ce 31 janvier 2024.

Après plusieurs jours de baisses, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 31 janvier 2024.

C'est ainsi que l'indice composite (indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,09% à 207,64 points contre 207,46 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), s'est accru de 0,07% à 104,22 points contre 104,15 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré la plus forte progression de 0,47% à 96,78 points contre 96,33 points précédemment.

La valeur des transactions est passée de 221,292millions de FCFA la veille à 184,034 millions de FCFA ce mercredi 31 janvier 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 7 724,822 milliards de FCFA contre 7 718,180 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,642 milliards.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est en hausse de 21 millions à 10201,694 millions de FCFA contre 10 201,673 milliards de FCFA le mardi 30 janvier 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 860 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,42% à 3 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 2 150 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,77% à 2 305 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,09% à 1 145 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Mali (moins 4,76% à 1 300 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,76% à 770 FCFA), BOA Niger (moins 2,00% à 4 900 FCFA) et Uniwax Cote d'ivoire (moins 1,85% à 530 FCFA).