Afrique: L'Algérie insiste sur l'application immédiate de la décision de la CIJ pour protéger le peuple palestinien

NEW YORK (Nations unies) - L'Algérie a affirmé, mercredi, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur les mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice (CIJ) concernant l'agression sioniste contre le peuple palestinien, l'importance de la reddition de compte pour protéger les générations futures contre ces atrocités commises actuellement à Ghaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza.

A l'entame de son allocution, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York Ammar Bendjamaa a cité la déclaration du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contenue dans son message à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 1960, où il avait précisé que "l'histoire retiendra les noms de tous ceux qui sont responsables du génocide à Ghaza, écrits en lettres de sangs sur la liste des criminels de guerre et des ennemis de la vie et de l'Humanité".

L'ambassadeur Bendjamaa a adressé ses remerciements à la présidence française du Conseil pour la célérité de réponse à la demande d'Algérie pour la tenue de cette réunion alors que l'agression sioniste contre le peuple palestinien touche à son cinquième mois.

Aussi, il a souligné que les mesures conservatoires exigées par la CIJ doivent être appliquées pour protéger le peuple palestinien contre le génocide qu'il subit, affirmant que l'entité sioniste, puissance occupante, "doit se conformer immédiatement aux mesures décidées par la CIJ".

Toujours concernant les mesures conservatoires décidées par la CIJ, M. Bendjamaa a affirmé que ces dernières "ne sauraient être mises en oeuvre que par un cessez-le-feu et un arrêt immédiat des attaques", appelant "toute personne qui s'y opposerait à se remettre en cause et à interpeller sa conscience et son humanité".

Et d'ajouter que la CIJ a ordonné à l'entité sioniste de "garantir, immédiatement, que ses forces ne commettent aucun acte d'assassinat à l'encontre des Palestiniens et de prendre, impérativement, des mesures immédiates et efficaces à même d'assurer les services essentiels et les aides humanitaires dont ont besoin les Palestiniens dans la bande de Ghaza".

"Des atrocités contre nature sont commise à Ghaza", a déploré le diplomate algérien, soulignant que le rejet d'un cessez-le-feu est synonyme de "l'acceptation de la mort de 250 personnes dont 100 enfants par jour, que 10 enfants soient amputés de leurs membres chaque jour sans anesthésie, que 170 enfants naissent chaque jour sur le bord de la route et devant les hôpitaux, en raison de l'absence de soins, que 90% des Ghazaouis dorment dans la rue, sans toit et sans nourriture et que 10.000 personnes atteintes de cancer meurent à tout moment du fait de l'absence de traitement chimiothérapique".

Le Conseil de sécurité s'est réuni, ce jour, à la demande de l'Algérie, suite aux instructions émises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la mission algérienne suivant la décision de la CIJ, portant demande de la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité au sujet des mesures conservatoires décidées par cette Cour, suite à la saisine déposée par l'Afrique du sud à La Haye contre l'entité sioniste pour les crimes de génocide commis contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.