Algérie: L'appel de l'Algérie à une réunion du Conseil de sécurité sur les décisions de la CIJ salué

ALGER — Des diplomates et ambassadeurs auprès de l'Algérie ont salué, mercredi, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité à laquelle avait appelé l'Algérie, afin de donner un effet exécutoire aux décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) concernant les mesures provisoires imposées à l'occupation sioniste pour son agression contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.

Les diplomates se sont exprimés lors d'une conférence sur la solidarité avec la Palestine organisée par le quotidien El Moudjahid, en présence de diplomates et d'ambassadeurs de Palestine, d'Afrique du Sud, du Venezuela, de Cuba et de Namibie, ainsi que des représentants des deux chambres du Parlement, et du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a évoqué, dans ce sens, la plainte déposée devant la CIJ par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour ses massacres contre le peuple palestinien.

Pour M. Abu Aita, cette initiative constitue une véritable étape historique dans le règlement de la question palestinienne, estimant que l'acceptation par la CIJ de cette plainte est une reconnaissance de l'existence de crimes de génocide nécessitant enquête et prise de position.

L'ambassadeur palestinien a salué les positions fermes de l'Algérie qui soutient le peuple palestinien, valorisant les hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, quant à la tenue, mercredi, d'une réunion urgente au Conseil de sécurité pour conférer un effet exécutoire aux décisions de la Cour internationale de justice (CIJ), prévoyant les mesures provisoires imposées à l'occupation sioniste concernant son agression contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.

Il a indiqué, dans ce sens, que ces efforts consentis par l'Algérie au Conseil de sécurité constitueront un plus qualitatif au service du peuple palestinien et en faveur de la cessation de l'agression sioniste.

De son côté, l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie a affirmé par la voix de son représentant Sello Patrick Rankhumise que la poursuite de l'agression sioniste contre Ghaza a amené son pays à demander l'intervention juridique internationale dans le cadre de la CIJ.

Il a ajouté que la décision de la CIJ constitue une victoire décisive pour la suprématie de la loi et une démarche importante dans le cadre des efforts visant à rendre justice au peuple palestinien, soulignant que l'Afrique du Sud veillera à saisir officiellement le Conseil de sécurité au sujet de la décision de la CIJ, en application de l'article 41 (2) du statut de la Cour.

La représentant de l'Afrique du Sud a insisté en particulier sur le droit de véto exercé par les pays à titre individuel, estimant qu'il ne devrait pas être utilisé pour contrecarrer la justice internationale, notamment au vu de l'exacerbation de la situation à Ghaza, en raison de la poursuite de l'agression sioniste et de la violation de la convention sur le génocide.

Il a, également, souligné que l'Afrique du sud continuerait à oeuvrer dans le cadre des institutions de gouvernance mondiales pour la protection des droits, notamment le droit fondamental à la vie des Palestiniens à Ghaza, en déployant tous les efforts pour préserver la présence palestinienne et mettre fin à tous les actes d'apartheid et de génocide perpétrés par l'entité occupante.

L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien

Pour sa part, le Directeur du "Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes" au ministère des Affaires étrangères, Abdelkrim Rekaibi a salué les efforts de l'Algérie visant à consacrer la réconciliation palestinienne, lesquels se manifestent à travers l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant réunification des rangs palestiniens, lors d'une conférence accueillie par l'Algérie et qui s'est conclue par une réconciliation historique des factions palestiniennes et la signature de la Déclaration d'Alger.

Dans son allocution, M. Rekaibi a également souligné que l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien, condamne et dénonce fermement ce génocide et les agressions dont il est victime et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces crimes et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et alimentaire, mettant en garde contre le fait que l'échec à résoudre la question palestinienne entrainera une escalade accrue dans d'autres régions du monde.

L'intervenant a ajouté que l'Algérie poursuivra son combat inlassable pour soutenir le peuple palestinien dans tous les fora internationaux, notamment la bataille juridique lancée par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ, afin de parvenir à une solution équitable à la question palestinienne, garantissant les droits du peuple palestinien, y compris son droit à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec El Qods pour capitale.

L'ambassadeur du Yémen à Alger, Mohammed Ali Alaoui El Yazidi, a également condamné les massacres continus commis par l'entité occupante contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre dernier, dans la bande de Ghaza et le bombardement d'hôpitaux et de camps de réfugiés.

L'ambassadeur yéménite a salué le rôle de la résistance palestinienne qui défend ses territoires occupés par l'entité sioniste, appelant tous les Etats à lui apporter le soutien, à faire cesser les massacres et permettre l'acheminement des aides humanitaires et des denrées alimentaires.

L'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en Algérie, Juan Bautista Arias Palacio a, quant à lui, affiché son soutien à la position sud-africaine contre l'entité sioniste, affirmant que son pays s'alignait avec ceux qui incitent à la paix en Palestine et pour les Palestiniens.

Dans ce contexte, l'ambassadrice de la République de Namibie en Algérie, Panduleni-Kaino Shingene, a souligné le soutien par son pays en faveur de la défense par le peuple palestinien de ses terres contre l'occupant sioniste dont les attaques n'ont épargné ni hôpitaux, ni refuges, ni civils sans défense dans la bande de Ghaza.

L'ambassadrice namibienne n'a pas manqué d'afficher le soutien de son pays aux pas courageux franchis par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ contre le génocide commis par l'occupant et du Conseil de sécurité pour suivre les résolutions décidées par cette juridiction internationale, réitérant l'appel de la Namibie à mettre fin aux agressions et à assurer l'ensemble des droits du peuple palestinien.

Pour sa part, l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno a salué l'initiative de l'Algérie de demander la tenue, ce jour, d'une réunion urgente du Conseil de sécurité au sujet des résolutions de la CIJ à l'encontre de l'entité d'occupation.

L'ambassadeur cubain a également condamné les attaques incessantes contre Ghaza et déploré l'ampleur des souffrances que subit le peuple palestinien, affirmant, par là même, la position de principe de son pays en faveur de la cause palestinienne, d'un règlement équitable et de la cessation des agressions sionistes pour permettre l'établissement de l'Etat souverain de Palestine.