Congo-Kinshasa: Tshopo - Au moins 18 écoles fermées depuis 8 mois à la suite du conflit ethnique Mbole-Lengola à Ubundu

Au moins 18 écoles ne fonctionnent plus, depuis 8 mois, à la suite du conflit ethnique entre Mbole et Lengola dans les secteurs de Walengola-Babira et Bakumu-Mangongo, territoire d'Ubundu (Tshopo).

A la base, le départ des enseignants de ces milieux à la suite de ce conflit ayant couté la vie a de nombreux enseignants et élèves de ce coin.

Sur l'axe Bakumu-Mangongo, 12 écoles seulement sont opérationnelles sur les 24 existantes.

Du côté du secteur de Walengola-Babira, six écoles sur 18 ne fonctionnent pas non plus faute du personnel, selon le Sous-Proved Ubundu 1, Gérard Mafinani :

« Jusqu'à maintenant il y a des écoles qu'on a brûlé, jusqu'à maintenant ça ne fonctionne plus, d'autres bâtiments sont tombés on ne sait pas comment remédier à la situation... »

Hormis le secteur scolaire, ce conflit touche également le secteur de la santé, a indiqué l'administrateur du territoire d'Ubundu, Verdote Yamulamba.

« Il y a aussi des postes de santé, des centres de santé où il n'y a pas d'infirmiers. Ils ont quitté leurs milieux pour se sauver. ...», a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Norbert Lokula a précisé qu'il a même déjà saisi ses collègues de l'EPST et de la santé pour qu'ils puissent s'occuper chacun de son secteur.

Il a par ailleurs assuré avoir déjà réglé le problème sécuritaire dans ces milieux.