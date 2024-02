Afrique: CAN 2024 - Des quarts de finale prometteurs

C'est vers les quarts de finale de la CAN 2024 que les yeux des férus de football se portent actuellement. Cette grande compétition ne passionne pas que les Africains car elle intéresse aussi les Européens qui ont loué la qualité des rencontres dès le premier jour.

Ce ne sont pas les journaux spécialisés comme l'Equipe ou France football qui en ont rendu compte, mais les chaînes d'information comme LCI, France 24 ou BFM TV n'ont pas été en reste et leurs journalistes ont fait partager à leurs téléspectateurs l'engouement des supporters des équipes du continent africain. Cette CAN 2024 n'a rien à envier, sur le plan de l'intensité, à l'Euro ou à la Copa America ou pourquoi pas, à la Coupe du monde.

CAN 2024 : des quarts de finale prometteurs

Cette CAN 2024 a réservé son lot de surprises et a permis de voir un bouleversement de la hiérarchie dans le football africain. On a constaté qu'il n'y a pas d'équipes durablement installées au sommet. La logique n'a pas été respectée. La Côte d'Ivoire fait partie des favoris puisque c'est le pays organisateur et qu'elle aligne des joueurs de renommée internationale. Elle a éprouvé beaucoup de difficultés malgré le soutien inconditionnel de son public.

On ne donnait pas cher de sa peau devant les lions sénégalais, mais elle est allée au bout du suspense et s'est qualifiée pour les quarts de finale. On pensait que pour l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie ou le Cameroun, ce serait, non pas une promenade de santé, mais un parcours assez aisé. Toutes ces grandes nations du football ont trébuché devant des adversaires moins huppés qu'eux. Néanmoins, l'affiche de ces quarts de finale est alléchante. On y retrouve des formations auxquelles les Barea ont déjà été confrontés.

On verra vendredi soir le Nigeria affronter l'Angola, la RD Congo sera face à la Guinée. Samedi soir, les Eléphants de Côte d'Ivoire seront soutenus par leur peuple face au Mali et enfin les Bafana Bafana d'Afrique du Sud clôtureront ces quarts de finale face aux « requins bleus » du Cap vert. En tout cas, les amateurs de football ne vont pas bouder leur plaisir jusqu'à la fin de la compétition.