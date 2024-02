Cote d'Ivoire: Festilad 5 - Oralité, patrimoine culturel et digital à l'honneur

« L'Oralité, le Patrimoine culturel et le Digital, quels apports dans la formation des jeunes ? ». C'est sous ce thème que s'annonce la 5e édition du Festival du livre et des arts du Denguélé (Festilad 5).

Pour ce rendez-vous des arts et des lettres, qui se tiendra, du mercredi 1er au dimanche 5 mai 2024, à Odienné et à Seydougou, les organisateurs, les membres de l'Ong Les citoyens du livre et des Arts du Denguélé, sont à pied d'oeuvre avec l'objectif majeur de promouvoir le livre, la culture et les arts auprès des jeunes.

Cette action se justifie selon eux, par la volonté de participer à l'éducation des jeunes telle qu'annoncée dans la fiche technique :

« Le livre, les arts et la culture restent des outils essentiels dans le développement du capital humain des enfants et des jeunes. Ils développent l'esprit des jeunes et contribuent à leur socialisation, leur éducation et leur formation. Cependant, nombreux sont les enfants, les jeunes et les adolescents qui, loin de l'offre, car loin des grandes capitales, aujourd'hui, ont la chance de savourer les bien-fondés du livre, des arts et de la culture. Alors qu'ils s'intéressent de plus en plus aux métiers de l'art, de la culture et du spectacle, ils sont privés de ce droit à l'éducation par la culture. C'est pourquoi, l'Ong Les citoyens du livre et des Arts du Denguélé organise ce rendez-vous qui est une lucarne de promotion de l'éducation des jeunes à l'utilisation du numérique et à la culture de l'entrepreneuriat, du civisme et du vivre-ensemble dans toutes ces formes. Selon elle, loin des grandes villes, les autres localités du pays doivent bénéficier d'activités visant à parfaire la formation des enfants et des jeunes ».

%

Pour les objectifs particuliers, il s'agira de susciter les goûts de la lecture chez les enfants, de créer la confraternité entre les écrivains et les jeunes, de célébrer la diversité culturelle, de préserver l'environnement, la vie, la paix et la dignité humaine et d'offrir aux partenaires une lucarne de promotion et de vente de leurs produits.

Capital humain, artistique et culturel

Pour bien tenir leur pari, les organisateurs proposent plusieurs activités portant sur le développement du capital humain, artistique et culturel des jeunes à travers des ateliers de formation à l'écriture, à l'entrepreneuriat, des activités de renforcement de capacité, des visites touristiques, des conférences et causeries-débats sur une thématique qui traite des problèmes spécifiques, des animations, des cafés-littéraires, des actions sociales et environnementales, une nuit de contes aux flambeaux de bois jusqu'au concert de clôture de l'édition 2024.

Les prix Festilad

Concernant cette édition, le concours des élèves des classes primaires et secondaires, sera organisé dans la ville off du Festilad, avec un point d'honneur mis sur les épreuves de lecture, dictée, poésie, slam et peinture.

Le concours d'art oratoire en langue se fera sous le thème : « La culture, source de formation des jeunes ». Le concours culinaire aura, quant à lui, comme thème : « Valorisons la gastronomie du Denguélé, le cas du soumara et du fonio ».

Dans le but de permettre aux populations locales de découvrir d'autres valeurs littéraires, artistiques et culturelles africaines, le Festilad 5 invitera d'autres pays d'Afrique à y prendre part.

Le choix sera cette année porté sur un homme ou une femme de culture, dont les productions traitent la thématique des enfants et des femmes.