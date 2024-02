Congo-Kinshasa: Lancement du programme de recrutement professionnel « Vodacom Elite »

Société de téléphonie cellulaire, Vodacom Congo a lancé, mardi 30 janvier à Kinshasa, son programme de recrutement professionnel « Vodacom Elite ».

Elle a livré cette information dans son communiqué dont une copie est parvenue, ce mercredi, à Radio Okapi.

A travers cette initiative, cette entreprise de télécommunication entend contribuer à la réduction du taux de chômage dans le pays, en offrant des opportunités d'intégration professionnelle et d'évolution de carrière.

En créant une plateforme qui accueille les candidatures des candidats éligibles, Vodacom Congo vise à construire une équipe de professionnels qualifiés qui peuvent contribuer au succès de l'entreprise et stimuler le développement de l'industrie des télécommunications en RDC.

Le programme "Vodacom Elite" s'adresse spécifiquement aux jeunes diplômés ayant obtenu leur baccalauréat dans l'année en cours ou l'année précédente et qui ont 30 ans ou moins. En se concentrant sur ce groupe spécifique, Vodacom Congo se propose d'exploiter le potentiel des nouveaux talents et à leur donner les moyens de se lancer dans une carrière enrichissante avec plusieurs perspectives et opportunités d'avenir.

Pour postuler au programme « Vodacom Elite », les candidats éligibles doivent s'inscrire en ligne sur le portail https://opportunities.vodafone.com/Vodacom/job/Kinshasa- Graduate-officer entre le 30 janvier et le 11 février 2024.

Le processus d'inscription en ligne garantit une expérience de candidature transparente et fluide pour les candidats. Lors de l'inscription, les candidats sont tenus de fournir leurs informations générales et leurs qualifications académiques pour être pris en compte pour une évaluation plus approfondie.

D'après la responsable des Ressources humaines et de l'acquissions des talents au sein de Vodacom Congo, Joelle Engwanda a expliqué que « les candidats inscrits devront passer un test en ligne dans le cadre du processus de sélection. Cet examen vise à évaluer les connaissances, les compétences et les aptitudes des candidats par rapport aux exigences des postes disponibles au sein de Vodacom Congo. Les résultats du test en ligne seront mis à disposition des candidats d'ici mi-mars 2024 ».

Depuis plus de 21 ans, Vodacom Congo a été un partenaire privilégié et constant dans le développement économique et social de la RDC.