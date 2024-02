Sénégal: Dirango Dandé Mayo, un festival qui veut participer au développement socio-économique de Diella

Diella (Kanel) — La septième édition du festival « Dirango Dandé Mayo » va se dérouler du 2 au 4 février prochain, à Diella, un village du département de Kanel, avec l'ambition de contribuer au développement socio-économique de cette localité ».

»Nous avons décidé de tenir ce festival culturel pour participer, à notre manière, au développement social et économique de notre village, Diella, et au-delà, à savoir le département et la région de Matam », a dit Ibrahima Hamidou Guèye, administrateur de Palel Dandé Mayo Record, structure à l'origine de ce festival.

S'exprimant dans un entretien avec l'APS, le jeune rappeur, plus connu sous le nom de MC Mody, soutient que la formation et l'aide à la recherche d'emploi font aussi partie des objectifs de ce festival.

Il a signalé qu'à travers cet événement, les participants et les organisateurs auront l'occasion de »parler des difficultés que rencontrent les populations de ce village afin qu'elles soient satisfaites ».

»Nous avons prévu de tenir plusieurs activités comme des concerts qui seront animés par des artistes du villages et d'autres venus d'ailleurs, une conférence sur l'industrie culturelle est aussi au programme. Il est de même prévu une course de pirogues dénommée fifiré, du théâtre, de la danse traditionnelle et du pékane », a déclaré MC Mody.

Néné Bolol, Ndèye Coumba Dia, Fatim Samba Diop, Oumar Fouta, tous des artistes originaires du Fouta, sont attendus à ce festival qui se tiendra dans ce village du Dandé Mayo, dans la commune de Orkadiéré.