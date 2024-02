Algérie: Accord pour l'accompagnement par des experts chinois des projets des villes nouvelles de Boughezoul et d'El Méniaâ

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi s'est réuni dans la capitale chinoise Pékin, avec son homologue chinois, Ni Hong avec lequel il a convenu de l'accompagnement par des experts chinois de l'habitat des deux projets des villes nouvelles en cours de réalisation (Boughezoul et El Méniaâ) et de l'actualisation du système parasismique national, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

La rencontre de M. Belaribi avec le ministre du Logement et du Développement urbain et rural de la République populaire de Chine, s'est déroulée en marge des travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique, commerciale et technique, qui s'est tenue mardi à Pékin.

La réunion a également porté sur les questions débattues par les experts lors des travaux de la 8e session de la Commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économiques, commerciale et technique, "les deux parties ayant convenu de l'accompagnement par des experts du secteur de l'habitat de la République populaire de Chine, des projets convenus, notamment les deux projets des villes nouvelles en cours de réalisation en Algérie (Boughezoul-El Méniaâ), outre l'accompagnement par les experts chinois de leurs homologues algériens pour l'actualisation des Règles parasismiques algériennes (RPA).

D'autre part, M. Belaribi s'est rendu en compagnie de l'ambassadeur d'Algérie en Chine à la nouvelle ville "Xiong An", située à 105 km de la capitale chinoise, Pékin, et qui devrait accueillir 5 millions d'habitants. Des explications sur la technologie utilisée dans la construction et l'aménagement de cette ville à même de désengorger la capitale Pékin, ont été données au ministre, selon le communiqué.

Le ministre a, par ailleurs, visité l'Académie de l'Agriculture et des Forêts, où il a été reçu par une délégation de chercheurs, conduite par le recteur de l'Académie Yan Ji Yi. M. Belaribi a visité les différents pavillons et services de cette Académie de renommée mondiale, où il a écouté des explications relatives aux nouvelles méthodes, la technologie utilisée dans le domaine agricole et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce domaine.

M. Belaribi s'est rendu à une ferme pilote où il a écouté des explications sur les derniers développements scientifiques relatifs à la production des semences de blé dans un climat sec.

Au terme de la visite, le ministre a coprésidé une réunion avec le recteur de l'académie, lors de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de coopération et de transfert de la technologie, avec possibilité de former des cadres algériens, ce qui permettra de reproduire la technologie utilisée en Chine, ajoute le communiqué.