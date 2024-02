Sénégal: Cinq personnes mortes dans l'effondrement d'un bâtiment à Khar Yalla - Un mal qui perdure

Le bâtiment qui s'est affaissé, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 janvier 2024, à Khar Yalla, dans la commune de Grand Yoff (Dakar), a causé dix-sept (17) victimes, dont cinq (5) décès. Ce bilan macabre vient s'ajouter à d'autres cas similaires qui ont à occasionner des pertes en vies humaines. Le président de la République, Macky Sall, a donné plusieurs directives qui ne sont pas pour le moment, exécutées.

Un bâtiment R+3 s'est effondré, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 janvier 2024, occasionnant d'importants dégâts. Selon le commandant du Groupement d'incendie et de secours n°1, Martial Ndione, qui faisait le bilan à la mi-journée d'hier mardi, dix-sept (17) victimes ont été dénombrées dont douze (12) blessés et cinq (5) morts.

Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, qui s'est rendu sur les lieux du sinistre, a déclaré qu'il est temps de mettre en oeuvre les directives reçues de l'autorité, pour freiner la saignée.

Signalons que les effondrements d'immeubles sont nombreux et récurrent au Sénégal, particulièrement dans la capitale Dakar et son agglomération, obligeant le président de la République, Macky Sall, à ordonner la prise de solutions.

En Conseil des ministres du 30 août 2023, il a rappelé aux ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, celui de l'Intérieur et au ministre en charge de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, l'urgence de proposer, avant la fin du mois de septembre, un Plan opérationnel de contrôle de la qualité des constructions et de prise en charge des bâtiments menaçant ruine.

Mieux, en octobre 2021, après que l'effondrement d'un immeuble dans la commune de Hann Bel-Air eut causé six (6) morts, le président de la République avait demandé au ministre en charge de l'Urbanisme, «d'accentuer les inspections régulières des constructions, bâtiments, en mettant l'accent sur les Établissements recevant du public (ERP), en relation avec les autorités administratives, les services de la protection civile et les maires». Ce, pour éviter les effondrements de bâtiments.

Sur cette question liée à l'urgence de renforcer l'inspection et le contrôle des bâtiments et construction, il a, en effet, «insisté sur l'impératif de veiller à l'identification des chantiers et à la délivrance systématique des Certificats de conformité aux plans de construction déclarés et autorisés par les services compétents de l'Etat». Il avait aussi rappelé au ministre en charge de l'Urbanisme, «l'urgence d'accélérer la révision du Code de l'Urbanisme et du Code de la Construction, afin de mieux encadrer le développement des constructions et habitations en hauteur, en particulier, dans la capitale, Dakar».

Macky Sall a aussi invité le ministre en charge de l'Urbanisme «à engager une réflexion stratégique sur un Programme national de restructuration urbaine, à la lumière des impératifs de sécurité civile et des exigences d'amélioration du cadre de vie des populations de plusieurs quartiers de l'agglomération dakaroise».

LES CAUSES IDENTIFIÉES DES EFFONDREMENTS DE BÂTIMENTS

Déjà, en 2021, le ministère de l'Intérieur avait fait le recensement des bâtiments menaçant ruine. 1446 édifices dont 627 se trouvant à Dakar, ont été dénombrés. Les effondrements de bâtiments ont été expliqués par le défaut d'étanchéité de terrasse et des salles d'eaux qui entraîne la corrosion des armatures et l'éclatement du béton, les incendies qui fragilisent les structures et les erreurs dans les procédures de construction.

Le poids excessif de matériaux de construction stockés sur les dalles en cours de travaux (briques, sable, ciment, parpaing, etc.) et les surcharges dues à une accumulation d'eau de pluie en terrasse constituent les autres causes qui exposent les bâtiments à un risque d'effondrement. Les effondrements sont constatés sur des bâtiments en cours de construction, les bâtiments neufs et des bâtiments prématurément vétustes.