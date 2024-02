Gabon: Presentation du rapport final du projet leadership et engagement politique des femmes au Gabon

De gauche à droite : L'ancienne ministre de la Justice Martha Karua, la ministre des Affaires étrangères et du Commerce international Amina Mohamed et la directrice exécutive d'Oxfam International Winnie Byanyima lors de l'ouverture du Symposium des femmes dirigeantes africaines (AWLS) à l'hôtel Safari Park le 24 août 2016. (photo d'archives)

L'Organisation non gouvernementale dénommée Malachie, par la voix de sa présidente, Pépécy Ogouliguende, a procédé à la présentation des résultats du projet "leadership et engagement politique des femmes au Gabon" . Cette présentation s'est faite en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de l'Unoca, Abdou Barry. C'était ce mercredi 31 janvier 2024 à Libreville.

Elles ne lâchent pas l'affaire. Elles y tiennent et sont déterminées. Les femmes leaders veulent davantage des places de choix sous le soleil de la politique au Gabon. C'est la raison pour laquelle, l'ONG Malachie travaille, organise de séminaire de formation et d'information pour inviter les femmes à s'y intéresser. Cette Organisation non gouvernementale a d'ailleurs officiellement remis un rapport à une institution onusienne accréditée au Gabon. "L'objectif principal était de remettre officiellement le rapport au Chef du Bureau Régional des Nations-Unies pour l'Afrique Centrale (Unoca) et présenter les résultats du projet "leadership et engagement politique des femmes au Gabon porté et mis en oeuvre en août 2023 par l'ONG Malachie avec l'appui financier de l'Unoca" explique Pépécy Ogouliguende, Présidente de l'ONG Malachie.

Il était aussi question lors de cette rencontre avec le diplomate onusien, de formuler des recommandations pour les prochaines étapes ; de contribuer à accroitre la représentativité des femmes en politique et dans les sphères décisionnelles.

Prenant la Parole à la suite de la présentation des résultats du Projet, S.E Monsieur le Représentant Spécial s'est réjoui du travail abattu par les ONG bénéficiaires du Financement de l'Unoca dont l'ONG Malachie. Il a ensuite invité les Femmes Leaders à intensifier le plaidoyer de l'inclusion des femmes dans les instances décisionnelles en cette période spéciale dite de restauration. « Nous en tant que Unoca notre mandat est de renforcer le quotas des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, nous sommes à vos côtés. »

Au Gabon, bien que l'on note de nombreuses avancées en matières des Droits de la Femme, leur participation en politique reste encore faible. En effet, malgré les progrès observés les gaps demeurent.

La promulgation de la loi N°009/2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections et aux emplois supérieurs de l'État, n'a pas permis de renverser la courbe de la participation des femmes aux élections politiques. C'est dans ce contexte que, L'ONG Malachie, avec l'appui du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (Unoca) a organisé des ateliers de renforcement des capacités des femmes en leadership et engagement politique à Libreville les 09 et 10 août 2023 et à Port-Gentil, les 18 et 19 aout 2023.

Il s'est agi de remédier au déficit d'information et de formation des candidates investies par leurs structures politiques : en renforçant leurs capacités en termes de leadership, en les informant, les sensibilisant et en les formant aux enjeux et défis d'un processus électoral réussi, comment anticiper sur les risques liés aux violences électorales.

Les ateliers visaient essentiellement à :

Renforcer les compétences des femmes candidates et potentielles candidates en leadership transformationnel ; Améliorer les capacités de prise de parole en public et en communication Persuasive ; Développer des stratégies efficaces pour la gestion d'une campagne électorale ;Promouvoir la conception de politiques centrées sur les besoins de la Communauté ; Faciliter le réseautage et le partage d'expériences entre les femmes candidates et /ou potentielles candidates.

Les femmes ont été invitées à se préparer à prendre une part active au futur Dialogue National et à intégrer tous les organes de l'organisation dudit dialogue.